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Евровидение 2024: онлайн-трансляция второго полуфинала из Мальме

9 мая 2024, 08:03
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Евровидение 2024 в Швеции
Источник: Getty Images

9 мая стартует второй полуфинал Евровидения 2024 в Мальме. Представители 16 стран выйдут на сцену, чтобы побороться за победу в музыкальном конкурсе.

Онлайн-трансляция Евровидения 2024 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Второй полуфинал Евровидения 2024 онлайн-трансляция: где смотреть

Если вам нравится следить за ходом конкурса в оригинальной версии, то вы можете перейти по ссылке на официальный YouTube-канал конкурса.

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Если же вы любите наблюдать за всем, что происходит на шоу, вместе с комментатором от Украины Тимуром Мирошниченко, то переходите по ссылке ниже.

В комментариях зрители смогут задавать вопросы, на которые ведущий будет отвечать вживую. К тому же в студии будут происходить интересные события, которые начнутся за полчаса до начала самого соревнования.

Напомним, что по результатам первого полуфинала стало известно, какие 10 стран прошли в финал Евровидения-2024. Среди них — Jerry Heil и Alyona Alyona, которые представляют Украину с песней Teresa & Maria.

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