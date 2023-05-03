Евровидение 2023: какие культурные мероприятия от Украины пройдут в Ливерпуле

Стало известно, какие культурные мероприятия от Украины пройдут в Ливерпуле в рамках Евровидения 2023.

По словам первой заместительницы министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, украинские дипломаты отстаивают принципиальную позицию, чтобы в мире чувствовали Украину так, как ее чувствуют граждане нашей страны.

Говорит, лозунг Евровидения 2023 United by music (Объединенные музыкой) чувствуется на всех уровнях организации.

— Великобритания выделила 3 млн фунтов стерлингов для того, чтобы в Ливерпуле можно было реализовать украинские проекты, чтобы Украину видели и чтобы о ней знали… 3 тыс. бесплатных билетов будет выдано украинцам в рамках промомероприятий, посвященных проведению украинского Евровидения в Ливерпуле, — отметила Эмине.

В период с 3 по 14 мая в Ливерпуле будет действовать Украинский бульвар под названием Discover Ukraine, что в переводе — Открой Украину. Там будут 26 шале, 6 из которых посвящены украинской кухне и моде.

Также там будет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Кулинар будет готовить борщ с копчеными грушами и крымскотатарские чебуреки.

— Украинский институт готовит 24 украинских проекта, 19 из которых будут реализованы в сотрудничестве с британскими организациями и художниками. Но пиком такой промоции будет концерт Джамалы QIRIM, — поделилась Джапарова.

Джапарова добавляет, Украина на Евровидении 2023 хочет рассказать, за что борется и почему, поскольку важно говорить о сложных страницах, которые мы переживаем, но не с точки зрения отчаяния, а с той точки, что мы сильная и достойная нация.