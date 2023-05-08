Мальту на Евровидении 2023 представит поп-группа The Busker. На международном 67-м песенном конкурсе коллектив исполнит песню Dance (Our Own Party).
О чем песня Dance (Our Own Party) и что известно о ее исполнителях — далее в материале Фактов ICTV.
Что известно о поп-группе The Busker
The Busker образовались в октябре 2012 года. Сперва коллектив состоял из певца и гитариста Дарио Дженовезе и перкуссиониста Жана Поля Борга.
Два года спустя к группе присоединились басист и клавишник Дэвид Греч и саксофонист Шон Микен. Группа черпает вдохновение из поп-групп 1960-х: The Beatles и The Beach Boys.
Текст песни Dance (your own Party)
Wait now, can you speak up
It’s a little bit loud
I’m a little bit lost, oh
Fogged up
Might be the drinks
Or the social tease of anxiety
The tension
I’m getting
The faces I drew on
I can’t focus
Should’ve known this
When the tik gets toking I’m gone
I feel better
In my sweater
I got my stereo
I’ll play you songs you know
But hey, wait
What you say?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
It’s on
Yeah, we go outside
Take the very first ride
Try to save our night
If you’re keen
I got some indoor shoes
I can offer you
Get you in the groove
The tension is lifting
Another moment would’ve been too much
It’s the real me
Our own party
Our own party
(Our own party, oh)
I feel better
In my sweater
Gaga Radio
Is this the song you know?
But hey, wait
What you say?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
I feel better
In my sweater
Gaga Radio
Is this the song you know?
But hey
What you say?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Do you want to dance?
Перевод песни The Busker — Dance (Our Own Party)
Погодите,
Можете говорить громче, тут немного шумно?
Я немного потерян, о
Черт,
Наверное, это выпивка или моя социальная тревожности
Напряжение, которое я ощущаю
Лица, которые я представляю
Я не могу сфокусироваться, ты должен это знать
Когда все становится неприятно, я ухожу
Мне лучше в моем свитере
Я включаю стерео, будем слушать песни, которые ты знаешь,
Но эй, погоди, что ты говоришь?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Музыка играет
Выходим наружу впервые, я могу спасти эту ночь
Если интересно, у меня есть домашняя обувь
Могу предложить ее тебе, попадай в ритм
Напряжение возрастает,
Еще момент, и будет уже слишком
Это настоящий я, наша собственная вечеринка
Наша собственная вечеринка, да!
Мне лучше в моем свитере
Я включаю радио, ты знаешь эту песню?
Но эй, погоди, что ты говоришь?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Раз, два, три, четыре
Мне лучше в моем свитере
Я включаю радио, ты знаешь эту песню?
Но эй, погоди, что ты говоришь? Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Ты хочешь танцевать?
Танцевать, ты хочешь танцевать?
О чем песня The Busker — Dance (Our Own Party)
Песня Dance (Our Own Party), с которой The Busker одержали победу в мальтийском Нацотборе на Евровидение 2023, рассказывает о социальной тревоге и, в частности, желании уйти с вечеринки, чтобы провести время с друзьями в более комфортной обстановке.
Строки “Я не могу сосредоточиться, ты это понимаешь/Когда все стало плохо, и я ушел/Я чувствую себя лучше в своем свитере / У меня есть стерео, я включаю песни, которые ты знаешь” указывают на проблемы с социализацией и желанием человека закрыться от шумного мира и провести время в комфортной обстановке.