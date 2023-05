Мальту на Евровидении 2023 представит поп-группа The Busker. На международном 67-м песенном конкурсе коллектив исполнит песню Dance (Our Own Party).

О чем песня Dance (Our Own Party) и что известно о ее исполнителях — далее в материале Фактов ICTV.

Что известно о поп-группе The Busker

The Busker образовались в октябре 2012 года. Сперва коллектив состоял из певца и гитариста Дарио Дженовезе и перкуссиониста Жана Поля Борга.

Два года спустя к группе присоединились басист и клавишник Дэвид Греч и саксофонист Шон Микен. Группа черпает вдохновение из поп-групп 1960-х: The Beatles и The Beach Boys.

Текст песни Dance (your own Party)

Wait now, can you speak up

It’s a little bit loud

I’m a little bit lost, oh

Fogged up

Might be the drinks

Or the social tease of anxiety

The tension

I’m getting

The faces I drew on

I can’t focus

Should’ve known this

When the tik gets toking I’m gone

I feel better

In my sweater

I got my stereo

I’ll play you songs you know

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

It’s on

Yeah, we go outside

Take the very first ride

Try to save our night

If you’re keen

I got some indoor shoes

I can offer you

Get you in the groove

The tension is lifting

Another moment would’ve been too much

It’s the real me

Our own party

Our own party

(Our own party, oh)

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Перевод песни The Busker — Dance (Our Own Party)

Погодите,

Можете говорить громче, тут немного шумно?

Я немного потерян, о

Черт,

Наверное, это выпивка или моя социальная тревожности

Напряжение, которое я ощущаю

Лица, которые я представляю

Я не могу сфокусироваться, ты должен это знать

Когда все становится неприятно, я ухожу

Мне лучше в моем свитере

Я включаю стерео, будем слушать песни, которые ты знаешь,

Но эй, погоди, что ты говоришь?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Музыка играет

Выходим наружу впервые, я могу спасти эту ночь

Если интересно, у меня есть домашняя обувь

Могу предложить ее тебе, попадай в ритм

Напряжение возрастает,

Еще момент, и будет уже слишком

Это настоящий я, наша собственная вечеринка

Наша собственная вечеринка, да!

Мне лучше в моем свитере

Я включаю радио, ты знаешь эту песню?

Но эй, погоди, что ты говоришь?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Раз, два, три, четыре

Мне лучше в моем свитере

Я включаю радио, ты знаешь эту песню?

Но эй, погоди, что ты говоришь? Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Ты хочешь танцевать?

Танцевать, ты хочешь танцевать?

О чем песня The Busker — Dance (Our Own Party)

Песня Dance (Our Own Party), с которой The Busker одержали победу в мальтийском Нацотборе на Евровидение 2023, рассказывает о социальной тревоге и, в частности, желании уйти с вечеринки, чтобы провести время с друзьями в более комфортной обстановке.

Строки “Я не могу сосредоточиться, ты это понимаешь/Когда все стало плохо, и я ушел/Я чувствую себя лучше в своем свитере / У меня есть стерео, я включаю песни, которые ты знаешь” указывают на проблемы с социализацией и желанием человека закрыться от шумного мира и провести время в комфортной обстановке.