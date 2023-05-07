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Евровидение 2023 официально открывают в Ливерпуле: смотрим церемонию онлайн

7 мая 2023, 13:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Источник: Getty Images

Евровидение 2023 официально открывают в Ливерпуле 7 мая. Церемония начнется с прохождения по Бирюзовой дорожке.

37 участников Евровидения, среди которых представители Украины группа Tvorchi, символически зайдут в помещение ливерпульского Сент-Джордж-Холла.

Следить за открытием Евровидения 2023 можно онлайн — церемонию транслирует официальный канал конкурса в YouTube.

Международный песенный конкурс Евровидение традиционно проводится в мае. В этом году первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал Евровидения — 13 мая.

После прошлогодней победы группы Kalush Orchestra в Турине Евровидение 2023 должно было пройти в Украине. Однако из-за полномасштабной войны, организаторы решили провести конкурс в более безопасном месте. Великобритания согласилась провести Евровидение от имени Украины.

Девизом Евровидения 2023 стал слоган United by Music (Объединенные музыкой). На логотипе конкурса изображены сердца в цветах флагов Украины и Великобритании, которые бьются в унисон.

Украина как победительница Евровидения 2022 автоматически попала в финал вместе со странами-основательницами — Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией. Уже известно, что группа Tvorchi с песней Heart of Steel выступит 13 мая под номером 19.

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