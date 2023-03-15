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Евгений Клопотенко может приготовить для вас борщ — как выиграть встречу с поваром

15 марта 2023, 12:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євген Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко может приготовить для вас вкусные украинские блюда, среди которых и его авторский популярный борщ. Для этого необходимо выиграть с ним ужин, который стал лотом на аукционе в Лондоне.

Уже 30 марта на Netflix покажут документальный украинский фильм Борщ. Секретный ингредиент с Евгением Клопотенко. Но незадолго до премьеры, а именно 23 марта кулинар посетит благотворительный аукцион Auction & Dinner for Ukraine в Лондоне, где вместе с известный британским шеф-поваром Генри Брози создаст вкус аутентичной украинской кухни.

Шеф-повар обещает прийти в гости к одной из семей, которая задонатит на аукционе наибольшую сумму на благотворительность для Украины. Во время такого частного ужина Клопотенко приготовит украинские блюда.

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Таким образом, у кого-то из британцев есть возможность не просто помочь украинцам, но и попробовать традиционное для Украины блюдо борщ, который признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что вечер Auction & Dinner for Ukraine будет собирать жизненно необходимые средства для детской больницы в Днепре, которая работает круглосуточно  как главный центр медицинской помощи для всей области и принимает пострадавших с Востока Украины.

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Фото: Евгений Клопотенко

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