Шеф-повар Евгений Клопотенко может приготовить для вас вкусные украинские блюда, среди которых и его авторский популярный борщ. Для этого необходимо выиграть с ним ужин, который стал лотом на аукционе в Лондоне.

Уже 30 марта на Netflix покажут документальный украинский фильм Борщ. Секретный ингредиент с Евгением Клопотенко. Но незадолго до премьеры, а именно 23 марта кулинар посетит благотворительный аукцион Auction & Dinner for Ukraine в Лондоне, где вместе с известный британским шеф-поваром Генри Брози создаст вкус аутентичной украинской кухни.

Шеф-повар обещает прийти в гости к одной из семей, которая задонатит на аукционе наибольшую сумму на благотворительность для Украины. Во время такого частного ужина Клопотенко приготовит украинские блюда.

Сейчас смотрят

Таким образом, у кого-то из британцев есть возможность не просто помочь украинцам, но и попробовать традиционное для Украины блюдо борщ, который признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что вечер Auction & Dinner for Ukraine будет собирать жизненно необходимые средства для детской больницы в Днепре, которая работает круглосуточно как главный центр медицинской помощи для всей области и принимает пострадавших с Востока Украины.

Фото: Евгений Клопотенко