Иэн Сомерхолдер и Никки Рид станут родителями во второй раз

Звезда Дневников вампира Иэн Сомерхолдер и актриса Никки Рид ждут второго ребенка.

Радостной новостью Никки поделилась в своем Instagram, обнародовав фото с дочерью Боди на руках, продемонстрировав округлившийся животик.

Звезда Сумерек призналась, что много лет мечтала и молилась об этом моменте.

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— 2023 год отмечает жизнь… Столько любви. Какой подарок. Как вы все знаете, у меня очень строгие границы в социальных сетях, особенно когда речь идет о детях и о том, что я выбираю, чтобы выставлять в мир. Спасибо, что вы уважаете это и присылаете позитив, доброту и любовь. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы ими не поделиться, — написала под фото Рид.

Иэн также прокомментировал беременность жены, опубликовав аналогичный снимок и поблагодарив Никки за возможность стать отцом во второй раз.

— С самого детства я мечтал иметь большую семью. Спасибо тебе, Никки, что подарила мне этот подарок. Второй раунд начинается! Спасибо, спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что ты самая невероятная мама и так много работаешь, чтобы воплотить мечты в реальность, — написал Сомерхолдер.

Он добавил, что этот снимок — его рук дело и когда он его делал, то не мог поверить, что и вправду видит это через объектив.

Никки Рид и Иэн Сомерхолдер поженились в 2015 году. В 2017 у пары родилась дочь.