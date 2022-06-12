Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Елизавета II стала вторым монархом в мире по длительности правления

12 июня 2022, 14:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Елизавета II
Источник: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности правления монархом. Совсем недавно она обогнала короля Таиланда, который управлял страной чуть больше 70 лет.

Сейчас рекорд держится за королем Франции Людовиком XIV — он сидел на троне 72 года и 110 дней в период с 1643 по 1715 год.

Однако Елизавета II даже сейчас может похвастаться серьезным рекордом в пределах Великобритании — она правит страной c 1953 по сей день, и в 2015 году побила рекорд своей прабабушки Виктории.

Сейчас смотрят

На престол королева взошла 70 лет назад после смерти отца, Георга VI, в 1952 году — коронацию впервые транслировали на телевидении, и за церемонией следили 27 млн человек. Тогда знаковое для истории событие освещали более 2 тыс. журналистов из почти 100 стран.

Читайте также:
королева ЄлизаветаТрехчасовая служба и многотысячный ход: как происходила коронация Елизаветы II

В начале июня Елизавета II отпраздновала свой платиновый юбилей — она занимает трон уже 70 лет, и в честь этого проходили массовые парады в стране.

Правда, проблемы с передвижением помешали ей посетить многие мероприятия, но она все же появилась на балконе Букингемского дворца в финальный день празднования. Это может быть последнее появление королевы на балконе перед огромным количеством людей.

Читайте также:
Елизавета IIЕлизавета II не будет посещать публичные мероприятия: только в качестве исключения

Источник
Sky News
Теги
Єлизавета ІІ Великобритания
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь