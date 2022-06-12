Королева Великобритании Елизавета II стала вторым по продолжительности правления монархом. Совсем недавно она обогнала короля Таиланда, который управлял страной чуть больше 70 лет.

Сейчас рекорд держится за королем Франции Людовиком XIV — он сидел на троне 72 года и 110 дней в период с 1643 по 1715 год.

Однако Елизавета II даже сейчас может похвастаться серьезным рекордом в пределах Великобритании — она правит страной c 1953 по сей день, и в 2015 году побила рекорд своей прабабушки Виктории.

Сейчас смотрят

На престол королева взошла 70 лет назад после смерти отца, Георга VI, в 1952 году — коронацию впервые транслировали на телевидении, и за церемонией следили 27 млн человек. Тогда знаковое для истории событие освещали более 2 тыс. журналистов из почти 100 стран.

В начале июня Елизавета II отпраздновала свой платиновый юбилей — она занимает трон уже 70 лет, и в честь этого проходили массовые парады в стране.

Правда, проблемы с передвижением помешали ей посетить многие мероприятия, но она все же появилась на балконе Букингемского дворца в финальный день празднования. Это может быть последнее появление королевы на балконе перед огромным количеством людей.