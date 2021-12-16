Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед. Причина такого решения — меры предосторожности из-за всплеска случаев заболевания Covid-19 в Соединенном Королевстве.

Обед может поставить под угрозу многих людей, поэтому его отмена носит предупредительный характер. Решение было принято после предупреждений главного врача Англии о распространении штамма Омикрон. Он призвал людей быть осторожными, чтобы сохранить свое здоровье на Рождество.

Профессор Крис Уитти отметил, что люди должны расставлять приоритеты в том, что для них важно, рассматривая возможность посещения вечеринок и других мероприятий в период Рождества.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, штамм Омикрон распространяется намного быстрее, чем Дельта.

На фоне этого королева Елизавета II решила, что предрождественский семейный обед лучше отменить, поскольку это может поставить под угрозу здоровье всех, кто будет присутствовать на нем.

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Ранее в Виндзорском замке установили шестиметровую елку. Самое большое рождественское дерево установлено в Георгиевском зале замка. В других залах елки уже меньшего размера.

На главном дереве красуются гирлянды и игрушки золотого и красного оттенков. Верхушка украшена куклой, которая, вероятнее всего, символизирует саму королеву.