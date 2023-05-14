13 мая в Ливерпуле отгремел финал Евровидения 2023, победительницей которого уже во второй раз стала представительница Швеции Loreen. До нее таким успехом мог похвастаться лишь ирландский певец Джонни Логан.

Так, Джонни был единственный до 2023 года двукратный победитель международного песенного конкурса. Он занимал первые места на Евровидении в 1980 и 1987 годах.

Что известно о Джонни Логане

Певец, настоящее имя которого Шон Патрик Майкл Шеррард, родился во Франкстоне (Австралия) 13 мая 1954 года. Когда ему было три года, семья решила переехать в Ирландию, где Джонни и начал строить свою карьеру.

В 1978 году Логан выпустил свой первый сингл, а уже через два года удостоился чести представлять Ирландию на Евровидении 1980. Тогда ему было 26 лет. Его конкурсной песней стала композиция под названием What’s Another Year? Он набрал 143 балла.

Уже через семь лет певец вновь решил попробовать свои силы на Евровидении и вновь принес стране победу. Тогда Джонни исполнил песню Hold Me Now и получил 172 балла.

После этого Логан больше не участвовал в конкурсе, однако песни, написанные им — да. В 1992 году Ирландию на Евровидении представила певица Линда Мартин с композицией Why Me?, заняв первое место.

Джонни стали называть мистером Евровидение на фоне всех успехов. Стоит отметить, что он занял третье место в рейтинге лучших исполнителей конкурса за 50 лет с песней Hold Me Now.

На его счету более 40 композиций и 19 альбомов. Также он пробовал себя в роли ведущего и даже вел собственное шоу. Более того, Джонни может похвастаться выступлениями в Белом доме перед тремя президентами США.

Сейчас Логану 69 лет и он продолжает творческую деятельность.