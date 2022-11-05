Участница романтического реалити Холостяк 12 на СТБ Анастасия Анисимова рассказала, как устроила свою жизнь после ухода из проекта. Девушка покинула реалити после первого свидания с главным героем Алексом Топольским, и в Instagram рассказала о своей жизни после участия.
Как оказалось, девушка вышла замуж и второй раз стала мамой, хоть и прошла через сложный путь.
— Было очень сложно — перед свиданием я очень заболела, и хотелось только домой под капельницу. Для меня проект закончился в октябре, а уже в декабре я забеременела, — рассказала подробности Анастасия.
Участница Холостяк 12 призналась, что познакомилась со своим будущим мужем еще в августе прошлого года, и до съемок в проекте поддерживала с ним дружеские отношения.
Мать двоих детей призналась, что узнала больше о своих желаний только после ухода из реалити.
— У нас получилась прекрасная семья с двумя дочками. После слов Алекса я поняла, кто мне нужен, — заявила Анисимова.
Девушка также поблагодарила холостяка за те слова, которые открыли ей глаза на многие вещи.
— Я выиграла самый главный приз. Мой холостяк, мое сердечко и самый ценный приз – наш ребенок. История нашей любви началась именно благодаря холостяку. И Алексу есть за что сказать спасибо, — призналась участница.
Новый избранник стал для нее уже третьим мужем.
Известно, что 4 ноября состоялся второй выпуск романтического реалити Холостяк. Участницы активно включились в борьбу за сердце главного героя – бизнесмена Алекса Топольского. Известно, что главный герой попрощался сразу с шестью девушками.