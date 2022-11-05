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Есть за что благодарить Топольского: участница Холостяка 12 родила второго ребенка после проекта

5 ноября 2022, 15:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Есть за что благодарить Топольского: участница Холостяка 12 родила второго ребенка после проекта

Участница романтического реалити Холостяк 12 на СТБ Анастасия Анисимова рассказала, как устроила свою жизнь после ухода из проекта. Девушка покинула реалити после первого свидания с главным героем Алексом Топольским, и в Instagram рассказала о своей жизни после участия.

Как оказалось, девушка вышла замуж и второй раз стала мамой, хоть и прошла через сложный путь.

— Было очень сложно — перед свиданием я очень заболела, и хотелось только домой под капельницу. Для меня проект закончился в октябре, а уже в декабре я забеременела, — рассказала подробности Анастасия.

Участница Холостяк 12 призналась, что познакомилась со своим будущим мужем еще в августе прошлого года, и до съемок в проекте поддерживала с ним дружеские отношения.

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Анастасия Анисимова

Мать двоих детей призналась, что узнала больше о своих желаний только после ухода из реалити.

— У нас получилась прекрасная семья с двумя дочками. После слов Алекса я поняла, кто мне нужен, — заявила Анисимова.

Девушка также поблагодарила холостяка за те слова, которые открыли ей глаза на многие вещи. 

— Я выиграла самый главный приз. Мой холостяк, мое сердечко и самый ценный приз – наш ребенок. История нашей любви началась именно благодаря холостяку. И Алексу есть за что сказать спасибо, — призналась участница.

Новый избранник стал для нее уже третьим мужем.

Известно, что 4 ноября состоялся второй выпуск романтического реалити Холостяк. Участницы активно включились в борьбу за сердце главного героя – бизнесмена Алекса Топольского. Известно, что главный герой попрощался сразу с шестью девушками.

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