Участница романтического реалити Холостяк 12 на СТБ Анастасия Анисимова рассказала, как устроила свою жизнь после ухода из проекта. Девушка покинула реалити после первого свидания с главным героем Алексом Топольским, и в Instagram рассказала о своей жизни после участия.

Как оказалось, девушка вышла замуж и второй раз стала мамой, хоть и прошла через сложный путь.

— Было очень сложно — перед свиданием я очень заболела, и хотелось только домой под капельницу. Для меня проект закончился в октябре, а уже в декабре я забеременела, — рассказала подробности Анастасия.

Участница Холостяк 12 призналась, что познакомилась со своим будущим мужем еще в августе прошлого года, и до съемок в проекте поддерживала с ним дружеские отношения.

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Мать двоих детей призналась, что узнала больше о своих желаний только после ухода из реалити.

— У нас получилась прекрасная семья с двумя дочками. После слов Алекса я поняла, кто мне нужен, — заявила Анисимова.

Девушка также поблагодарила холостяка за те слова, которые открыли ей глаза на многие вещи.

— Я выиграла самый главный приз. Мой холостяк, мое сердечко и самый ценный приз – наш ребенок. История нашей любви началась именно благодаря холостяку. И Алексу есть за что сказать спасибо, — призналась участница.

Новый избранник стал для нее уже третьим мужем.

Известно, что 4 ноября состоялся второй выпуск романтического реалити Холостяк. Участницы активно включились в борьбу за сердце главного героя – бизнесмена Алекса Топольского. Известно, что главный герой попрощался сразу с шестью девушками.