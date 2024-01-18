Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Есть явные фавориты: опубликован список номинантов на BAFTA 2024

18 января 2024, 16:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
BAFTA
Источник: Getty Images

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила список претендентов на премию BAFTA 2024. У картины Оппенгеймер больше всех номинаций — 13 шансов заполучить награду.

BAFTA 2024: опубликован список номинантов

Так, Опенгеймер будет соревноваться за победу в категориях лучшего фильма, режиссуры, главной мужской роли и актера второго плана. Главную роль в картине сыграл Киллиан Мерфи, и это может быть его первая премия BAFTA.

Сразу за ним по количеству номинаций — фильм Бедные-несчастные, который попал в списки целых 11 раз.

Сейчас смотрят

Так, список главных номинантов BAFTA 2024 выглядит следующим образом:

Лучший фильм

  • Анатомия падения;
  • Оставленные;
  • Убийцы цветочной луны;
  • Оппенгеймер;
  • Бедные-несчастные.

Лучший режиссер

  • Эндрю Хэй;
  • Жюстин Трие;
  • Александр Пэйн;
  • Брэдли Купер;
  • Кристофер Нолан;
  • Джонатан Глейзер.

Лучший актер

  • Брэдли Купер;
  • Колман Доминго;
  • Пол Джаматти;
  • Барри Кеоган;
  • Киллиан Мёрфи;
  • Тео Ю.

Лучшая актриса

  • Фэнтейжа Баррино;
  • Сандра Хюллер;
  • Кэри Маллиган;
  • Вивиан Опара;
  • Марго Робби;
  • Эмма Стоун.

Лучший оригинальный сценарий

  • Анатомия падения;
  • Барби;
  • Оставленные;
  • Маэстро;
  • Прошлые жизни.

Лучший адаптированный сценарий

  • Мы все чужие;
  • Американское чтиво;
  • Оппенгеймер;
  • Бедные-несчастные;
  • Зона интереса.

Полный список номинаций можно посмотреть на сайте BAFTA.

Украинские картины также нередко становятся номинатами на престижные кинопремии. К примеру, фильм 20 дней в Мариуполе продолжает гонку за Оскаром 2024. Картина попала в список фильмов, которые могут быть номинированы.

Читайте также:
Пол ЛінчБукеровская премия 2023 года: названо имя лауреата

Теги
BAFTA
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь