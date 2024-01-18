Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила список претендентов на премию BAFTA 2024. У картины Оппенгеймер больше всех номинаций — 13 шансов заполучить награду.

BAFTA 2024: опубликован список номинантов

Так, Опенгеймер будет соревноваться за победу в категориях лучшего фильма, режиссуры, главной мужской роли и актера второго плана. Главную роль в картине сыграл Киллиан Мерфи, и это может быть его первая премия BAFTA.

Сразу за ним по количеству номинаций — фильм Бедные-несчастные, который попал в списки целых 11 раз.

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Так, список главных номинантов BAFTA 2024 выглядит следующим образом:

Лучший фильм

Анатомия падения;

Оставленные;

Убийцы цветочной луны;

Оппенгеймер;

Бедные-несчастные.

Лучший режиссер

Эндрю Хэй;

Жюстин Трие;

Александр Пэйн;

Брэдли Купер;

Кристофер Нолан;

Джонатан Глейзер.

Лучший актер

Брэдли Купер;

Колман Доминго;

Пол Джаматти;

Барри Кеоган;

Киллиан Мёрфи;

Тео Ю.

Лучшая актриса

Фэнтейжа Баррино;

Сандра Хюллер;

Кэри Маллиган;

Вивиан Опара;

Марго Робби;

Эмма Стоун.

Лучший оригинальный сценарий

Анатомия падения;

Барби;

Оставленные;

Маэстро;

Прошлые жизни.

Лучший адаптированный сценарий

Мы все чужие;

Американское чтиво;

Оппенгеймер;

Бедные-несчастные;

Зона интереса.

Полный список номинаций можно посмотреть на сайте BAFTA.

Украинские картины также нередко становятся номинатами на престижные кинопремии. К примеру, фильм 20 дней в Мариуполе продолжает гонку за Оскаром 2024. Картина попала в список фильмов, которые могут быть номинированы.