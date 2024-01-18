Британская академия кинематографического и телевизионного искусства объявила список претендентов на премию BAFTA 2024. У картины Оппенгеймер больше всех номинаций — 13 шансов заполучить награду.
BAFTA 2024: опубликован список номинантов
Так, Опенгеймер будет соревноваться за победу в категориях лучшего фильма, режиссуры, главной мужской роли и актера второго плана. Главную роль в картине сыграл Киллиан Мерфи, и это может быть его первая премия BAFTA.
Сразу за ним по количеству номинаций — фильм Бедные-несчастные, который попал в списки целых 11 раз.
Так, список главных номинантов BAFTA 2024 выглядит следующим образом:
Лучший фильм
- Анатомия падения;
- Оставленные;
- Убийцы цветочной луны;
- Оппенгеймер;
- Бедные-несчастные.
Лучший режиссер
- Эндрю Хэй;
- Жюстин Трие;
- Александр Пэйн;
- Брэдли Купер;
- Кристофер Нолан;
- Джонатан Глейзер.
Лучший актер
- Брэдли Купер;
- Колман Доминго;
- Пол Джаматти;
- Барри Кеоган;
- Киллиан Мёрфи;
- Тео Ю.
Лучшая актриса
- Фэнтейжа Баррино;
- Сандра Хюллер;
- Кэри Маллиган;
- Вивиан Опара;
- Марго Робби;
- Эмма Стоун.
Лучший оригинальный сценарий
- Анатомия падения;
- Барби;
- Оставленные;
- Маэстро;
- Прошлые жизни.
Лучший адаптированный сценарий
- Мы все чужие;
- Американское чтиво;
- Оппенгеймер;
- Бедные-несчастные;
- Зона интереса.
Полный список номинаций можно посмотреть на сайте BAFTA.
Украинские картины также нередко становятся номинатами на престижные кинопремии. К примеру, фильм 20 дней в Мариуполе продолжает гонку за Оскаром 2024. Картина попала в список фильмов, которые могут быть номинированы.