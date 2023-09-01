Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас женат во второй раз.

Так, Буданов сказал, что первый брак заключил в 2009 году, однако продлился он недолго. На второй жене Марианне глава ГУР женился уже в 2013 году.

— Первый раз в 2009 году. Потом был разведен. Ну, видите, значит, есть еще какие-то тайны… Кстати, несколько дней назад был юбилей — 10 лет. Первый юбилей, — поделился Буданов.

Также он признался, что жена — единственный человек, которого он слушается. Так, например, Марианна запрещает пить главе ГУР некоторые напитки, которые помогали бы ему сохранять энергию, ведь, по словам Кирилла, ему лучше всего думается в 4-5 утра.

— Я даже кофе не пью. Кофе мне не нравится, тут нет как-то секрета особого. А остальное… Энергетики? Жена не разрешает. Говорит: Сердце посадишь, — сказал Буданов.

О Марианне мало что известно, поскольку она не ведет соцсети. По образованию супруга Буданова психолог.

К слову, недавно Буданов рассказал, что жена живет сейчас вместе с ним в кабинете, сказав, что его счастье всегда рядом с ним.

Фото: Главное управление разведки МО Украины