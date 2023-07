Австралийская и американская актриса Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с певцом Китом Урбаном. Вместе они с 2005 года.

По словам Кидман, у них есть правило, которое помогает сохранять крепкие отношения на протяжении стольких лет. Об этом актриса рассказала в подкасте Something To Talk About.

Как она призналась, они просто разговаривают, в любой ситуации, и никогда не пишут друг другу сообщения. В начале отношений Кит пытался сломать это правило, однако Кидман игнорировала СМС от него.

— Мы никогда не пишем друг другу, ты в это поверишь? Мы так и начали — я подумала: Если хочешь связаться со мной, позвони мне. Если ты действительно хочешь поймать меня, ты должен мне позвонить, — вспоминает Николь.

Актриса действительно верит, что это правило работает, а потому их союз крепкий.

Напомним, Николь Кидман 11 лет была в браке с актером Томом Крузом, с которым они развелись в 2001 году. В 2005-ом она познакомилась с Китом Урбаном, уже в следующем году пара вступила в брак. У них есть две дочери.