Пышные, яркие, блестящие и откровенные. На красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2021 мировые звезды поражают нарядами. Очевидно, артисты соскучились по светским мероприятиям, поэтому нарядились шикарно.

Dolce&Gabbana, Chanel, Versace — далеко не весь перечень домов моды, в нарядах которых кинозвезды поражают публику на красной дорожке в Венеции. Похоже, в карантин некоторые звезды так засиделись дома, что решили продемонстрировать весь свой гардероб.

Голливудская звезда Пенелопа Крус сначала появилась на красной дорожке в пышном черно-белом платье, а потом уже — в чисто белом, вышитом бусинками. Оба наряда актрисы от Chanel.

Британская актриса Хелен Миррен дефилировала в блестящей голубом платье от Dolce&Gabbana.

76-летняя Миррен не побоялась наряд со шлейфом, хоть и немного запуталась на красной дорожке. В то время как Изабель Юппер выбрала сдержанные цвета от Armani. В платье с принтом, похожим на рыбную чешую, она казалась русалкой — так шутили в прессе. А вот кто поражал разрезами и декольте — это Синтия Эриво. Ее платье от Versace.

Откровенными вырезами с ней могла конкурировать разве что бразильская актриса и модель Адриана Лима.

Внимание публики привлекал и Антонио Бандерас со своей девушкой Николь Кемпел. Пара прибыла на фестиваль в масках, поскольку зимой 60-летний Бандерас тяжело переболел Covid-19. И именно после этого начал призывать всех не игнорировать средств защиты. Поэтому публика больше интересовалась видом актера после болезни.

Кинофестиваль в Венеции продлится до 11 сентября. Там представят и три украинские ленты, одна из которых Олега Сенцова. Стоит отметить, что в сети уже появился трейлер фильма Носорог — смотрите на Фактах ICTV.