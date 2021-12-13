Вышел первый тизер украинского фильма Мой юный принц. Анонс ленты вызвал бурную реакцию, в том числе и со стороны депутатов, которые собирали подписи против госфинансирования картины, поскольку в ней представлены ЛГБТ-персонажи.

В тизере представлена яркая визуализация, необычные локации, а также показаны некоторые главные герои — подросток-бунтарь Поль, его мать София и отрывком, очевидно, Антуан.

17-летний Поль ведет разгульную жизнь, живет в шикарном доме и испытывает сексуальное влечение к своей матери, однако его жизнь изменится после того, как он встретит Антуана. Между юношами завяжутся отношения. Однако эта история окончится трагедией — убийством.

Главные роли сыграют Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит и другие.

Режисером фильма Мой юный принц стал Хачатур Василян, продюсером — Алексей Гладушевский.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Гладушевский рассказал, что плохие отзывы о Моем юном принце он получал лишь от псевдоконсерваторов, а вот творческие люди и молодежь отозвались положительно.

Несмотря на то, что картину Мой юный принц называют первым ЛГБТ-фильмом в Украине, Алексей отмечает, что лента не об этом, а о взаимоотношениях, в частности в семье.

Напомним, что в октябре на сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор требует отменить финансирование фильма. Однако она не собрала нужное количество голосов.

Ранее сообщалось, что съемки ленты стартуют в мае 2022 года, а премьера запланирована на июль.