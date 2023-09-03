Чтобы продукты сохранялись в холодильнике на протяжении длительного времени, нужен оптимальный режим внутри него. Какую лучше ставить температуру в холодильнике — читайте в материале Фактов ICTV.

Как регулировать температуру в холодильнике

Как правило, в холодильниках есть специальный регулятор температуры. Если вы хотите увеличить холод, то нужно вращать его по часовой стрелке, если уменьшить — против часовой. С его помощью вы сможете выставить температуру в холодильнике.

Значения на ручке регулятора не демонстрируют температуру в градусах Цельсия, это порядковый номер положения. Они показывают в каком положении регулятора холод будет больше, а в каком меньше. Обычно шкала регулировки холода имеет показатели от 1 до 7.

Какую лучше ставить температуру в холодильнике

Для холодильников есть общепринятые показатели температуры, которые не зависят от марки техники и являются актуальными для LG, Samsung, Bosch, Whirlpool и прочих. Так, оптимальный показатель для холодильной камеры варьируется в пределах +3 до +5° C.

Кроме того, можно отрегулировать температуру от 2 до 6 градусов. Но помните, что оптимальное значение составляет +5° C. Что касается морозильной камеры, то здесь средний показатель -18° C.

Кроме того, размещая продукты, не забывайте, что самое теплое место в холодильнике – это полки на двери. В отличие от температуры в глубине камеры (2-5 градусов), здесь показатели могут достигать 8-10 градусов. Этот отсек отлично подойдет для хранения напитков и соусов.

Самое же холодное место находится у стенки возле морозильной камеры — оно подходит для мяса, рыбы, полуфабрикатов. Средние полки идеальны для хранения молочных, колбасных изделий, сыров.

Также в холодильниках нового поколения есть так называемая зона свежести, где температура поддерживается на уровне 0 градусов Цельсия, а уровень влажности составляет 90%. Такой температурный режим способствует замедлению размножения патогенных микроорганизмов.

Данный отсек, расположенный, как правило, над нижней выдвижной полкой, над овощами, отлично подходит для хранения скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба, зелень.

Отметим, что обозначенные выше цифры – это средние показатели для холодильников. Но на регулирование градусов внутри прибора также влияет время года. Далее разберемся, какую лучше ставить температуру в холодильнике в теплые и холодные периоды.

Какую лучше ставить температуру в холодильнике летом и зимой

На температуру внутри холодильной и морозильной камеры влияет много факторов – как часто вы открывает холодильник, наполненность его продуктами и температура за окном. И хотя общепринятых норм для температурного режима летом нет, все же большинство пабликов советует повернуть ручку регулятора на одно деление в сторону увеличения холода.

Это создаст оптимальные условия для хранения продуктов в летние месяцы. Но помните, что такой температурный режим заставит холодильник работать сильнее, что может привести к сокращению времени его эксплуатации.

Для морозильной камеры оптимально будет выставить −18°С. −24°С требуется только для режима быстрой заморозки.

В остальном особенности эксплуатации холодильника летом и зимой практически ничем не отличаются.

Правильно ли установлена температура в холодильнике

Существуют некоторые признаки, которые указывают на то, что температурный режим в холодильнике выставлен неправильно. И первый — продукты в основной камере подмерзают полностью или частично замораживаются. Следующими показателями неправильно выставленной температуры являются таяние льда даже в морозилке и конденсат на стенках холодильника.

Кроме того, если извлеченные продукты кажутся теплыми или блюда портятся уже на следующий день, то нужно подкрутить температурный режим в соответствии с советами выше.

Убедиться в том, что холодильник поддерживает заданный режим, можно с помощью термометра.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как удержать холод в холодильнике.