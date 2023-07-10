Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария вновь нарвалась на критику за фото. На снимках она предстала со своим возлюбленным Артуром.
На одном кадре Маша целуется с бойфрендом, на другом — показывает непристойный жест, средний палец.
Не все подписчики оценили фотографии пары, а потому принялись критиковать дочь Поляковой. Некоторые же все таки поддержали Машу, пошутив, что тот жест они показывают президенту РФ.
- Маша очень неуверенная в себе особа, если постит такие фото.
- Да это Путину на второй фотке, успокойтесь.
- Культурная девочка. Воспитанная.
- Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это получается нам показывает, кто фото смотрит? Как-то некрасиво.
- Те, кто пишет, что девушка невоспитанная, пусть покажут своих воспитанных.
- Засуньте себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает, это факт.
- Как некрасиво, — пишут в комментариях под фото.
Стоит отметить, что Мария нередко нарывается на хейт. Иногда Оля Полякова заступается за свою дочь, говоря, что всегда найдутся критики, а потому просит ее не слушать никого и быть собой.
Фото: Маша Полякова