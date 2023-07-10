Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Как-то некрасиво. Дочь Поляковой нарвалась на хейт за дерзкое фото с парнем

10 июля 2023, 15:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Полякова

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария вновь нарвалась на критику за фото. На снимках она предстала со своим возлюбленным Артуром.

На одном кадре Маша целуется с бойфрендом, на другом — показывает непристойный жест, средний палец.

Не все подписчики оценили фотографии пары, а потому принялись критиковать дочь Поляковой. Некоторые же все таки поддержали Машу, пошутив, что тот жест они показывают президенту РФ.

  • Маша очень неуверенная в себе особа, если постит такие фото.
  • Да это Путину на второй фотке, успокойтесь.
  • Культурная девочка. Воспитанная.
  • Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это получается нам показывает, кто фото смотрит? Как-то некрасиво.
  • Те, кто пишет, что девушка невоспитанная, пусть покажут своих воспитанных.
  • Засуньте себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает, это факт.
  • Как некрасиво, — пишут в комментариях под фото.

Стоит отметить, что Мария нередко нарывается на хейт. Иногда Оля Полякова заступается за свою дочь, говоря, что всегда найдутся критики, а потому просит ее не слушать никого и быть собой.

Читайте также:
Как-то некрасиво. Дочь Поляковой нарвалась на хейт за дерзкое фото с парнемБездельница и содержанка: Оля Полякова вступилась за дочь, резко ответив хейтерам

Фото: Маша Полякова

Теги
Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь