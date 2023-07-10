Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария вновь нарвалась на критику за фото. На снимках она предстала со своим возлюбленным Артуром.

На одном кадре Маша целуется с бойфрендом, на другом — показывает непристойный жест, средний палец.

Не все подписчики оценили фотографии пары, а потому принялись критиковать дочь Поляковой. Некоторые же все таки поддержали Машу, пошутив, что тот жест они показывают президенту РФ.

Маша очень неуверенная в себе особа, если постит такие фото.

Да это Путину на второй фотке, успокойтесь.

Культурная девочка. Воспитанная.

Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это получается нам показывает, кто фото смотрит? Как-то некрасиво.

Те, кто пишет, что девушка невоспитанная, пусть покажут своих воспитанных.

Засуньте себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает, это факт.

Как некрасиво, — пишут в комментариях под фото.

Стоит отметить, что Мария нередко нарывается на хейт. Иногда Оля Полякова заступается за свою дочь, говоря, что всегда найдутся критики, а потому просит ее не слушать никого и быть собой.

Фото: Маша Полякова