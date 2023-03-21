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Мода

Какие шорты нельзя носить летом 2023 и что будет модным в этом сезоне

21 марта 2023, 14:11
Анна Голишевская Редактор сайта
Шорти
Источник: Unsplash

Мода обладает свойством постоянно меняться, поэтому следует время от времени следить за ней, чтобы всегда оставаться в тренде.

Но если одними вещами стоит пополнять свой летний гардероб, то от чего-то лучше избавиться. Какие шорты нельзя носить летом 2023– читайте в материале.

Какие шорты нельзя носить летом 2023 года

 

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Допис, поширений Веронова Лілія (@lilia_veronova)

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Стилисты все чаще говорят о том, что антитренды – штука непродолжительная, и нужно выбирать вещи по личным предпочтениям и удобству, а не только фокусируясь на модных веяниях. Однако есть шорты, которые считаются устаревшими летом 2023 года. К ним относятся:

  • слишком короткие шорты;
  • велосипедки;
  • шорты из кожи;
  • джинсовые очень затертые шорты, или детали с шипами, рваные шорты;
  • шорты, напоминающие юбки (в народе их называют шорты-юбка).

 

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Допис, поширений ОДЯГ ¬ ВЗУТТЯ ¬ УКРАЇНА (@marlenka.shop_ua)

Какие шорты можно носить летом 2023: модные тренды

 

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Допис, поширений MaDeVi (@madevi_iv)

Стилист Янина Капишина выделяет основные тренды сезона:

  1. Прозрачность. Только та, которая подходит вам по всем параметрам: количество и плотность. Это может быть полоска на шортах или детали.
  2. Макси. По-моему, это очень женственно. Можно выбирать длинные шорты, закрывающие колени.
  3. Торочки. Они будут актуальны не только на шортах и брюках, но и на сумках, платьях, украшениях и рубашках.
  4. Сетлоотражающие элементы. К примеру, металлик или космос.
  5. Тотал деним. Сюда можно отнести и милитари, сафари. Следует понимать, что события в мире неизменно отражаются и в мире моды. Поэтому смело носим карго, шорты, куртки, жилеты, тренчи. И все это – вместе.
  6. Шорты-бермуды в однотонных оттенках.

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