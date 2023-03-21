Мода обладает свойством постоянно меняться, поэтому следует время от времени следить за ней, чтобы всегда оставаться в тренде.

Но если одними вещами стоит пополнять свой летний гардероб, то от чего-то лучше избавиться. Какие шорты нельзя носить летом 2023– читайте в материале.

Какие шорты нельзя носить летом 2023 года

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Стилисты все чаще говорят о том, что антитренды – штука непродолжительная, и нужно выбирать вещи по личным предпочтениям и удобству, а не только фокусируясь на модных веяниях. Однако есть шорты, которые считаются устаревшими летом 2023 года. К ним относятся:

слишком короткие шорты;

велосипедки;

шорты из кожи;

джинсовые очень затертые шорты, или детали с шипами, рваные шорты;

шорты, напоминающие юбки (в народе их называют шорты-юбка).

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Какие шорты можно носить летом 2023: модные тренды

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Стилист Янина Капишина выделяет основные тренды сезона:

Прозрачность. Только та, которая подходит вам по всем параметрам: количество и плотность. Это может быть полоска на шортах или детали. Макси. По-моему, это очень женственно. Можно выбирать длинные шорты, закрывающие колени. Торочки. Они будут актуальны не только на шортах и брюках, но и на сумках, платьях, украшениях и рубашках. Сетлоотражающие элементы. К примеру, металлик или космос. Тотал деним. Сюда можно отнести и милитари, сафари. Следует понимать, что события в мире неизменно отражаются и в мире моды. Поэтому смело носим карго, шорты, куртки, жилеты, тренчи. И все это – вместе. Шорты-бермуды в однотонных оттенках.