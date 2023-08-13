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Персоны

Какая есть, но все таки мама: Приходько сказала, удалось ли ей наладить контакт с близким человеком

13 августа 2023, 13:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анастасія Приходько
Источник: Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько рассказала об общении с матерью, с которой не поддерживала связь около трех лет.

Сейчас, говорит, иногда общаются, она может ей позвонить, поскольку душа не спокойна во время войны.

— Очень много мне советов давали и другого. Но я же вообще никого не слушаю. Думаю, ничего у меня не упадет, если я просто спрошу, как дела, самочувствие. Коротко, не с размахом. Мама же, мама, ну, какая есть, но моя мама, — отметила Приходько.

Добавляет, во время войны ссоры в семье неуместны.

Напомним, еще в сентябре 2021 года Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается со своей мамой и родным братом. Причина конфликта неизвестна, однако певица сказала, что это было предательство.

Во время полномасштабной войны Приходько уже налаживала контакт с матерью, когда та в начале написала ей. Тогда Настя сказала, что за все ее простила, однако вскоре между ними вновь возник конфликт.

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Источник
Аліна Доротюк
Теги
Анастасия Приходько
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