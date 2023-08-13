Певица Анастасия Приходько рассказала об общении с матерью, с которой не поддерживала связь около трех лет.

Сейчас, говорит, иногда общаются, она может ей позвонить, поскольку душа не спокойна во время войны.

— Очень много мне советов давали и другого. Но я же вообще никого не слушаю. Думаю, ничего у меня не упадет, если я просто спрошу, как дела, самочувствие. Коротко, не с размахом. Мама же, мама, ну, какая есть, но моя мама, — отметила Приходько.

Добавляет, во время войны ссоры в семье неуместны.

Напомним, еще в сентябре 2021 года Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается со своей мамой и родным братом. Причина конфликта неизвестна, однако певица сказала, что это было предательство.

Во время полномасштабной войны Приходько уже налаживала контакт с матерью, когда та в начале написала ей. Тогда Настя сказала, что за все ее простила, однако вскоре между ними вновь возник конфликт.