В жизни так происходит, что под рукой нет плойки или бигуди, а роскошных кудрей резко требует душа. Не беспокойтесь, ведь есть способы, которые позволят накрутить локоны подручными вещами, одновременно не повредив волосы.

Тем, как накрутить волосы на колготки или пояс от халата, с Фактами Life поделилась стилист по прическам Марина Слипченко.

Стилист отмечает, что сначала следует позаботиться о правильной подготовке ваших волос к локонам. Накрутку нужно делать на свежие, вымытые волосы. Более того, маской перед этим нельзя пользоваться, а вот кондиционером запросто.

— Перед тем, как делать локоны на колготки или пояс от халата, волосы нужно высушить на 90%, — отмечает Марина Слипченко.

Как накрутить волосы на колготки или пояс от халата:

Разделяем волосы на две части. Берем пояс и фиксируем его на макушке крабиком, чтобы он свисал до ушей и словно разделял волосы на две половинки. Берем первую часть волос и уже ее разделяем на две половины. Так одна часть останется у лица, а другая – за ним.

Накручиваем волосы крест-накрест. То есть часть волос, которая перед лицом мы перекручиваем вокруг пояса в сторону затылка, а ту, что за ним, наоборот, к лицу. На поясе у вас должно получиться подобие креста. И так, беря пряди по 3-4 см, делаете поочередно до самого низа. Напоследок нужно накрутку зафиксировать мягкой резинкой. Это нужно для того, чтобы не передавливать кончики волос. Иначе ваши локоны будут выглядеть неопрятно.

— Лучше это делать на ночь, потому что волосы зафиксируются и локоны будут хорошо держаться. Если вы это делаете днем, то после накрутки нужно около 10 минут просушить их феном, а потом еще час так проходить, — отмечает стилист.