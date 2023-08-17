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Как сделать локоны на колготы или ремень от халата – инструкция от стилиста

17 августа 2023, 21:54
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Як накрутити волосся на колготки
Источник: Depositphotos Unsplash

В жизни так происходит, что под рукой нет плойки или бигуди, а роскошных кудрей резко требует душа. Не беспокойтесь, ведь есть способы, которые позволят накрутить локоны подручными вещами, одновременно не повредив волосы.

Тем, как накрутить волосы на колготки или пояс от халата, с Фактами Life поделилась стилист по прическам Марина Слипченко.

Як накрутити волосся на колготки

Стилист отмечает, что сначала следует позаботиться о правильной подготовке ваших волос к локонам. Накрутку нужно делать на свежие, вымытые волосы. Более того, маской перед этим нельзя пользоваться, а вот кондиционером запросто.

— Перед тем, как делать локоны на колготки или пояс от халата, волосы нужно высушить на 90%, — отмечает Марина Слипченко.

Как накрутить волосы на колготки или пояс от халата:

  1. Разделяем волосы на две части.
  2. Берем пояс и фиксируем его на макушке крабиком, чтобы он свисал до ушей и словно разделял волосы на две половинки.
  3. Берем первую часть волос и уже ее разделяем на две половины. Так одна часть останется у лица, а другая – за ним.
    Накручиваем волосы крест-накрест. То есть часть волос, которая перед лицом мы перекручиваем вокруг пояса в сторону затылка, а ту, что за ним, наоборот, к лицу. На поясе у вас должно получиться подобие креста.
  4. И так, беря пряди по 3-4 см, делаете поочередно до самого низа.
  5. Напоследок нужно накрутку зафиксировать мягкой резинкой. Это нужно для того, чтобы не передавливать кончики волос. Иначе ваши локоны будут выглядеть неопрятно.

— Лучше это делать на ночь, потому что волосы зафиксируются и локоны будут хорошо держаться. Если вы это делаете днем, то после накрутки нужно около 10 минут просушить их феном, а потом еще час так проходить, — отмечает стилист.

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