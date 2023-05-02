Украинская певица Камалия показала семейный отдых на фоне заявлений о разводе. Семья отправилась в кинотеатр, чтобы насладиться новым мультфильмом и попкорном.

Известно, что долгое время певица не виделась со своими дочерьми, поскольку была занята работой, а дети были вовлечены в учебу. Уже после воссоединения семья отправилась проводить время в кинотеатре за просмотром нового мультфильма.

— Новый способ отпраздновать первый день мая — семейный просмотр фильма про сантехников Братьев Супер Марио. Как же я соскучилась по вам, — заявила Камалия.

На снимке можно заметить мужа Захура с дочерями Арабеллой и Мирабеллой. Правда, Камалия на снимке не появилась, и поклонники предположили, что досуг проводили без нее:

Камалия, Вас рядом не хватает… Даже Ваш муж без Вас какой-то тусклый;

На фото папа такой гордый за дочерей, Камалии не хватает, но это же временно;

Грустные глазки у девочек…

Непривычно наблюдать за вашей семьей без вас.

Напомним, что 13 апреля Камалия заявила о разводе со своим мужем спустя более 20 лет брака. Артистка добавила, что они и дальше будут воспитывать своих дочерей и сделают все, чтобы они были счастливыми.

Впрочем, после заявления о разводе, Камалия подогрела слухи о воссоединении, ведь вся семья часто проводит время вместе.