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Как же я соскучилась по вам: Камалия показала семейный досуг в кинотеатре

2 мая 2023, 11:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Співачка Камалія і пакистанський мільярдер Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия показала семейный отдых на фоне заявлений о разводе. Семья отправилась в кинотеатр, чтобы насладиться новым мультфильмом и попкорном.

Известно, что долгое время певица не виделась со своими дочерьми, поскольку была занята работой, а дети были вовлечены в учебу. Уже после воссоединения семья отправилась проводить время в кинотеатре за просмотром нового мультфильма.

— Новый способ отпраздновать первый день мая — семейный просмотр фильма про сантехников Братьев Супер Марио. Как же я соскучилась по вам, — заявила Камалия.

На снимке можно заметить мужа Захура с дочерями Арабеллой и Мирабеллой. Правда, Камалия на снимке не появилась, и поклонники предположили, что досуг проводили без нее:

  • Камалия, Вас рядом не хватает… Даже Ваш муж без Вас какой-то тусклый;
  • На фото папа такой гордый за дочерей, Камалии не хватает, но это же временно;
  • Грустные глазки у девочек…
  • Непривычно наблюдать за вашей семьей без вас.

Напомним, что 13  апреля Камалия заявила о разводе со своим мужем спустя более 20 лет брака. Артистка добавила, что они и дальше будут воспитывать своих дочерей и сделают все, чтобы они были счастливыми. 

Впрочем, после заявления о разводе, Камалия подогрела слухи о воссоединении, ведь вся семья часто проводит время вместе.

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