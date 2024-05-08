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Как взрыв большой звезды: Женя Янович о влюбленности после болезненного расставания

8 мая 2024, 08:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Женя Янович

Актер и сценарист Женя Янович впервые рассказал о новой любви после болезненного расставания с Мисс Украина 2017 Полиной Ткач. Вместе они были четыре года, но летом 2022-го объявили, что их отношениям конец.

Женя Янович о новой любви

По словам Жени, за эти два года в его жизни произошли романтические чувства, но к отношениям они не привели. Однако Янович рад — этот момент дал ему надежду, что он еще способен такое чувствовать.

— Не вспыхнуло, а прямо е**нуло! Но здесь я действительно не готов об этом говорить… Это было как взрыв большой звезды, какое-то несметное количество энергии и всего остального. Но так же быстро все и сгорело. Но я такой: Вау, оказывается я еще могу к человеку чувствовать что-то такое, — поделился Янович.

Женя добавил, что он уже пришел к тому состоянию, когда готов к отношениям.

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Фото: Женя Янович

Источник
Маша Ефросинина
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