Актер и сценарист Женя Янович впервые рассказал о новой любви после болезненного расставания с Мисс Украина 2017 Полиной Ткач. Вместе они были четыре года, но летом 2022-го объявили, что их отношениям конец.

Женя Янович о новой любви

По словам Жени, за эти два года в его жизни произошли романтические чувства, но к отношениям они не привели. Однако Янович рад — этот момент дал ему надежду, что он еще способен такое чувствовать.

— Не вспыхнуло, а прямо е**нуло! Но здесь я действительно не готов об этом говорить… Это было как взрыв большой звезды, какое-то несметное количество энергии и всего остального. Но так же быстро все и сгорело. Но я такой: Вау, оказывается я еще могу к человеку чувствовать что-то такое, — поделился Янович.

Женя добавил, что он уже пришел к тому состоянию, когда готов к отношениям.

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Фото: Женя Янович