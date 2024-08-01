Актриса Лиза Кудроу рассказала, как ее коллега Мэтт Леблан помог снять напряжение на съемках сериала Друзья. Звезда отметила, что ей достаточно тяжело давалась рол Фиби.

Лиза Кудроу вспомнила о помощи Леблана в Друзьях

Во время участия в одном из недавних подкастов актриса вспомнила, как Мэтт, известный по роли Джоуи Триббиани помог ей избавиться от беспокойства из-за роли Фибби Буффе в Друзьях.

Проблема в Кудроу появилась еще во время съемок в первых сезонах сериала, и ей понадобилось время, чтобы получить контроль над Фиби.

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— Вещи, которые Фиби говорила, были возмутительно нелогичными. Мне пришлось потрудиться, чтобы согласиться с ее словами. Я бездельничала. Я ленилась и очень злилась на себя, и тут пришел Леблан, — начала свою мысль звезда.

Мэтт напомнил ей, что она знает хорошо своего персонажа, и ей нужно сменить отношение к работе и героине. После слов коллеги Лиза почувствовала себя расслабленной.

— Этого было достаточно. Как будто кто-то встряхнул меня, потому что у меня началась истерика. Я не истерила буквально, но знаете, если у вас истерика, кто-то дает вам пощечину. Ты такой: О, спасибо. Это то, что мне было нужно, — подытожила звезда.

Недавно Лиза Кудроу призналась, что ее бесило на съемках Друзей. Как оказалось, закадровый голос иногда был слишком сильным, и актриса просила их реагировать на шутки менее активно.