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Как глоток свежего воздуха! Макс Барских на коне посвятил Киеву новый клип

12 мая 2023, 11:54
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Макс Барських

Макс Барских презентовал сингл Знайти себе и видеоклип, в котором проехался по центру Киева на лошади.

В клипе на трек Знайти себе есть кадры из личного архива певца, отснятые на бытовую камеру еще до начала полномасштабной войны, а также современные сцены, сделанные этой весной. На видео Макс Барских плещется в океане, гуляет по центру Киева и даже укрощает лошадь.

Режиссером видео стал продюсер артиста Алан Бадоев.

— Эту видеоработу мы посвятили Киеву — несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков. Несмотря на ракетные обстрелы, блэкауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы этот город пульсирует, его сердце неудержимо наполнено жаждой жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть, — говорит Бадоев.

Поклонникам новый сингл Макса Барских понравился:

  • Невероятно красивая песня! Как глоток свежего воздуха!
  • И от слов, и от голоса, и он клипа такой поток мощной позитивной энергии!
  • Клип бесподобен! Настоящий принц на коне!
  • Хорошая песня! Пожалуй, будет на повторе еще не один раз!
  • Замечательная песня, замечательный клип! Макс, ты крут, так держаться на коне! Что сказать, красавчик, казак!
  • Спасибо за песню! Белый конь дал надежду на лучшее будущее! Многие украинцы сейчас растеряны, и очень важно — найти себя и быть счастливыми! И я верю, что это произойдет!

К слову, в честь сингла Знайти себе такое же название получил и всеукраинский тур Макса Барских, который стартует уже 12 июня.

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