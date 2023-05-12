Макс Барских презентовал сингл Знайти себе и видеоклип, в котором проехался по центру Киева на лошади.
В клипе на трек Знайти себе есть кадры из личного архива певца, отснятые на бытовую камеру еще до начала полномасштабной войны, а также современные сцены, сделанные этой весной. На видео Макс Барских плещется в океане, гуляет по центру Киева и даже укрощает лошадь.
Режиссером видео стал продюсер артиста Алан Бадоев.
— Эту видеоработу мы посвятили Киеву — несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков. Несмотря на ракетные обстрелы, блэкауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы этот город пульсирует, его сердце неудержимо наполнено жаждой жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть, — говорит Бадоев.
Поклонникам новый сингл Макса Барских понравился:
- Невероятно красивая песня! Как глоток свежего воздуха!
- И от слов, и от голоса, и он клипа такой поток мощной позитивной энергии!
- Клип бесподобен! Настоящий принц на коне!
- Хорошая песня! Пожалуй, будет на повторе еще не один раз!
- Замечательная песня, замечательный клип! Макс, ты крут, так держаться на коне! Что сказать, красавчик, казак!
- Спасибо за песню! Белый конь дал надежду на лучшее будущее! Многие украинцы сейчас растеряны, и очень важно — найти себя и быть счастливыми! И я верю, что это произойдет!
К слову, в честь сингла Знайти себе такое же название получил и всеукраинский тур Макса Барских, который стартует уже 12 июня.