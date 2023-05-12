Макс Барских презентовал сингл Знайти себе и видеоклип, в котором проехался по центру Киева на лошади.

В клипе на трек Знайти себе есть кадры из личного архива певца, отснятые на бытовую камеру еще до начала полномасштабной войны, а также современные сцены, сделанные этой весной. На видео Макс Барских плещется в океане, гуляет по центру Киева и даже укрощает лошадь.

Режиссером видео стал продюсер артиста Алан Бадоев.

— Эту видеоработу мы посвятили Киеву — несокрушимой крепости, которая уже почти полтора года является невыполнимой целью захватчиков. Несмотря на ракетные обстрелы, блэкауты, воздушные тревоги и бесконечные угрозы этот город пульсирует, его сердце неудержимо наполнено жаждой жизни. И именно эту жизнь мы пытались подчеркнуть, — говорит Бадоев.

Поклонникам новый сингл Макса Барских понравился:

Невероятно красивая песня! Как глоток свежего воздуха!

И от слов, и от голоса, и он клипа такой поток мощной позитивной энергии!

Клип бесподобен! Настоящий принц на коне!

Хорошая песня! Пожалуй, будет на повторе еще не один раз!

Замечательная песня, замечательный клип! Макс, ты крут, так держаться на коне! Что сказать, красавчик, казак!

Спасибо за песню! Белый конь дал надежду на лучшее будущее! Многие украинцы сейчас растеряны, и очень важно — найти себя и быть счастливыми! И я верю, что это произойдет!

К слову, в честь сингла Знайти себе такое же название получил и всеукраинский тур Макса Барских, который стартует уже 12 июня.