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Как такое возможно? Monatik удивил стойкой на голове в бассейне

1 февраля 2022, 11:42
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Как такое возможно? Monatik удивил стойкой на голове в бассейне
Источник: Monatik

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) продолжает удивлять своих поклонников. Музыкант показал стойку на голове в бассейне.

В Instagram Дмитрий опубликовал серию фото, на которых предстал в бассейне с водой, стоя на голове и руках. Снимки сделаны на Мальдивах, где сейчас певец отдыхает вместе со своей семьей.

— Встречаем китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова, — подписал кадры артист.

Поклонники Монатика оценили его спортивные возможности, некоторые и вовсе отметили, что не понимают, как такое возможно.

  • Гравитация? Не, не слышали.
  • Ого, вот это сила духа и тела у Димы, на такое не каждый способен. Молодчина.
  • Как такое возможно?
  • Буду делать теперь!
  • Морская звездочка.
  • Классная зарядка. 100% помогает от боли в спине.
  • Не, ну стойка на голове, без рук, еще и под водой — это уровень, Дима!
  • До еды упражнения делать или лучше после?
  • Если у травматологов прибавится работы, я думаю, найдут крайнего, — пишут в комментариях Монатика.
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Ранее Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки. Влюбленные сделали рисунки на шее, там изображен знак бесконечности.

В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.

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