Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) продолжает удивлять своих поклонников. Музыкант показал стойку на голове в бассейне.

В Instagram Дмитрий опубликовал серию фото, на которых предстал в бассейне с водой, стоя на голове и руках. Снимки сделаны на Мальдивах, где сейчас певец отдыхает вместе со своей семьей.

— Встречаем китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова, — подписал кадры артист.

Поклонники Монатика оценили его спортивные возможности, некоторые и вовсе отметили, что не понимают, как такое возможно.

Гравитация? Не, не слышали.

Ого, вот это сила духа и тела у Димы, на такое не каждый способен. Молодчина.

Как такое возможно?

Буду делать теперь!

Морская звездочка.

Классная зарядка. 100% помогает от боли в спине.

Не, ну стойка на голове, без рук, еще и под водой — это уровень, Дима!

До еды упражнения делать или лучше после?

Если у травматологов прибавится работы, я думаю, найдут крайнего, — пишут в комментариях Монатика.

Ранее Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки. Влюбленные сделали рисунки на шее, там изображен знак бесконечности.

В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.