Украинский мультиартист Дмитрий Монатик (Monatik) продолжает удивлять своих поклонников. Музыкант показал стойку на голове в бассейне.
В Instagram Дмитрий опубликовал серию фото, на которых предстал в бассейне с водой, стоя на голове и руках. Снимки сделаны на Мальдивах, где сейчас певец отдыхает вместе со своей семьей.
— Встречаем китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова, — подписал кадры артист.
Поклонники Монатика оценили его спортивные возможности, некоторые и вовсе отметили, что не понимают, как такое возможно.
- Гравитация? Не, не слышали.
- Ого, вот это сила духа и тела у Димы, на такое не каждый способен. Молодчина.
- Как такое возможно?
- Буду делать теперь!
- Морская звездочка.
- Классная зарядка. 100% помогает от боли в спине.
- Не, ну стойка на голове, без рук, еще и под водой — это уровень, Дима!
- До еды упражнения делать или лучше после?
- Если у травматологов прибавится работы, я думаю, найдут крайнего, — пишут в комментариях Монатика.
Ранее Дмитрий Монатик вместе с супругой показал парные татуировки. Влюбленные сделали рисунки на шее, там изображен знак бесконечности.
В комментариях пользователи сети засыпали супругов комплиментами, отметив, что Ирина и Дмитрий очень вдохновляют.