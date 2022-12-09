В седьмом выпуске Холостяка 2022 проект покинула Лиза.

Девушку огорчило последнее индивидуальное общение с Алексом Топольським на свидании, и она сама попросила отпустить ее.

– Я почувствовала дистанцию и недопонимание. В какой-то момент я поняла, что мне здесь больше не место. Я бы хотела тебя попросить меня отпустить, — сказала она Холостяку в видеообращении.

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На церемонии Алекс Топольский признал, что был на свидании резким и сделал Лизе больно. Он извинился перед девушкой и отпустил ее домой.

– Я понимаю, что иногда своими словами и поступками отталкиваю людей. Я стараюсь над этим работать. Я понял, что сделал тебе больно своим поведением, — сказал он.

Борьбу за сердце Холостяка продолжают Саша Мудрая, Вика, Юля, Марина, Катя, Саша и Алина.

Следующую неделю Топольский проведет с девушками в зимних Карпатах.