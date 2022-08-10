Я забирал ее золотую медаль: Александр Педан о дочери-абитуриентке

17-летняя дочь Александра Педана, которая в этом году абитуриентка, остается в Украине и будет поступать в украинский университет.

Ранее ведущий Нового канала Александр Педан снял тревел-проект УниверCheck, в рамках которого вместе с дочерью Лерой ездил по Украине с ревизией вузов. Впрочем, война изменила привычную процедуру, которую ежегодно проходят 11-классники.

— Выпускного у дочери не было, Лери одноклассники разъехались. Я забирал ее золотую медаль. Заехал в школу, учителя передавали поздравления, были рады. Говорили, что дочь заслужила эту медаль. А я очень гордился этим. Понимаю, что у детей пытаются украсть детство, студенчество. И нам нужно сделать все, чтобы поскорее не только отвоевать страну, но и дать возможность им учиться офлайн. Сделать все безопасным, чтобы они возвращались к учебе. Потому что сейчас растет поколение детей, которые сначала из-за Covid-19 были онлайн, теперь из-за орков. И они не понимают тот вкус живого общения, социализации, – рассказал Педан в интервью Слава+.

17-летняя Лера твердо решила поступить в украинский университет.

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– У нас с Лерой был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: “Лер, ну что? Где учимся?” А она спросила, что я бы посоветовал. Я ответил, что не хочу влиять. Мне нужно, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Но мне кажется, что Лера тоже opinion-лидер, и в свои 17 лет тоже влияет на людей. Нужно подумать, потому что за ней будут смотреть. Она является примером. И в конце разговора она сказала: “Я хочу учиться в Украине”, – говорит телеведущий.