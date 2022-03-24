Музыкант и лидер рок-группы Мері Виктор Винник рассказал о популярности его песни Я з України. Ее написали еще в 2016 году, и сейчас она вдохновляет украинцев новой силой, как и легендарная фраза из текста.

— Песня Я з України сейчас на 24 месте в топ 100 украинского сегмента YouTube. За короткий промежуток времени она преодолела отметку в 1 млн прослушиваний. Мне только жаль, что она стала популярной только на фоне таких трагических событий, — заявил Винник.

Музыкант добавил, что есть идеи для новых песен, так что переводить песню Я з України на английский нет нужды. К тому же, у хита есть несколько версий на любой вкус.

Многие украинские звезды поддерживают наших людей не только музыкой. Так, Даша Астафьева активно волонтерит, и поделилась историями из центров помощи. Так, певица очень гордится тем, что в Украине много щедрых и заботливых людей.

Но и без негатива не обошлось. По слова Астафьевой, украинский водитель угнал фуру с гуманитарной помощью — вору передали ее через границу. В прицепе были лекарства для онкобольных и инвалидов, которые не продаются без рецепта. Также там была одежда для детей, памперсы.

Невзирая на это, звезда призывает всех желающих присоединиться к волонтерским центрам и помогать пожилым людям, если есть такая возможность.