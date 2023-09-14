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Я решила, что это надо сделать: Alyosha собралась сменить свой псевдоним

14 сентября 2023, 08:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Alyosha

Певица Alyosha, которая также является женой лидера группы Антитела Тараса Тополи, заявила, что собирается поменять псевдоним.

По словам исполнительницы, она часто получает от поклонников сообщения с советами сменить сценическое имя. Сейчас Alyosha задумалась об этом всерьез.

— Сижу и думаю над тем, что много фанатов, много поклонников моих давно мне с любовью, нежно и ласково пишут: А не хотели бы вы сменить свой псевдоним? Я думаю об этом и думаю уже довольно давно. Это достаточно тяжелый процесс будет. Я решила, что это надо сделать, — поделилась Alyosha.

Артистка говорит, что понятия не имеет, какой псевдоним ей выбрать, а потому попросила поклонников помощи, чтобы те написали ей свои идеи. Подписчики не стали затягивать и уже предложили певице свои варианты.

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  • Елена Тополя. У вас замечательное собственное имя и фамилия.
  • Оставайтесь под Alyosha.
  • Да, из псевдонима Alyosha вы уже как бы выросли. Для меня вы уже второй год только Елена Тополя.
  • Елена Тополя — лучший вариант. Хоть на украинском, хоть на английском.
  • Vona — она сильная, она несокрушимая, она нежная, она преданная, она Елена Тополя.
  • Oleksa (Олекса).
  • TopoLen’ka, — пишут в комментариях поклонники.

Выберет ли Alyosha что-то из предложенных вариантов, или придумает свой — посмотрим.

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Фото: Alyosha

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