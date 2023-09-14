Певица Alyosha, которая также является женой лидера группы Антитела Тараса Тополи, заявила, что собирается поменять псевдоним.

По словам исполнительницы, она часто получает от поклонников сообщения с советами сменить сценическое имя. Сейчас Alyosha задумалась об этом всерьез.

— Сижу и думаю над тем, что много фанатов, много поклонников моих давно мне с любовью, нежно и ласково пишут: А не хотели бы вы сменить свой псевдоним? Я думаю об этом и думаю уже довольно давно. Это достаточно тяжелый процесс будет. Я решила, что это надо сделать, — поделилась Alyosha.

Артистка говорит, что понятия не имеет, какой псевдоним ей выбрать, а потому попросила поклонников помощи, чтобы те написали ей свои идеи. Подписчики не стали затягивать и уже предложили певице свои варианты.

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Елена Тополя. У вас замечательное собственное имя и фамилия.

Оставайтесь под Alyosha.

Да, из псевдонима Alyosha вы уже как бы выросли. Для меня вы уже второй год только Елена Тополя.

Елена Тополя — лучший вариант. Хоть на украинском, хоть на английском.

Vona — она сильная, она несокрушимая, она нежная, она преданная, она Елена Тополя.

Oleksa (Олекса).

TopoLen’ka, — пишут в комментариях поклонники.

Выберет ли Alyosha что-то из предложенных вариантов, или придумает свой — посмотрим.

Фото: Alyosha