Маше Ефросининой вынесли приговор в суде Москвы. Ее заочно приговорили к семи годам колонии. Ведущая уже отреагировала на такие новости со страны-агрессор.

В Instagram Маша посмеялась над дикостью таких приговоров, отметив, что ладно уж колония, но ей в РФ запретили вести соцсети.

Также она задумалась над тем, найдутся ли еще люди, называющие нас “братскими народами”, ведь мы — две параллельные реальности.

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— Боясь таких шизофренически бредовых приговоров, ни один медийный и обычный человек в России не достает из за**ицы своего языка уже полтора года! Страх и вера во всесилие господствующего режима тотально больной зал**ы засадила по домам более чем 100 млн людей, которые боятся лайк поставить под честным сообщением, — высказалась Маша.

Добавляет, Россия — это зазеркалье и тьма, а не страна. Это изгнанник, который поддерживает кислород под колпаком режима, клепая такие приговоры всем, кто говорит правду.

Обращаясь к российским коллегам Маша сказала, что ей совершенно плевать на эти приговоры, поскольку она полностью свободна в своей стране, а вот они нет. Ведущая подчеркнула, что не зарабатывает ни копейки за посты с позицией, в отличии от россиян.

— Я не могу вылететь из Киева на самолете уже полтора года, пока вы свободно передвигаетесь (пока еще). Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром, — подчеркнула Ефросинина.

Отметим, Ефросинину якобы осудили в суде Москвы по делу о “фейках”. Об этом пишут в росСМИ, отмечая, что она виновна в “распространении заведомо ложной информации о действиях армии РФ, в том числе об убийствах мирных жителей”. Понятно, что россиянам не нравится правда, которую Маша транслирует о полномасштабной войне в Украине с первых ее дней.

Это обвинение полностью абсурдно и никак не коснется Ефросининой, а потому такое решение будет существовать только на бумаге в стране-агрессоре.