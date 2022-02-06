В субботу, 6 февраля, первая леди Украины отмечает свое 44-летие. Президент Владимир Зеленский трогательно поздравил свою жену Елену с днем ​​рождения.

— Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно, в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь, – начал он.

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Глава государства отметил, что у них есть двое прекрасных детей. Он вспомнил время, когда впервые увидел Елену Зеленскую и сразу влюбился.

– А потом я стал… Ну вроде как главным. А ты… Ну вроде как первой. И все эти годы мы с тобой… Ну ты поняла… Так что мне без тебя… Ну я это понимаю, — написал Зеленский.

Президент поздравил первую леди Украины с днем ​​рождения и рассказал о своей любви к жене.

— С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень… Не знаю, как кто там. Но мы друг друга поняли, – завершил он приветствие.

Елена Зеленская – первая леди Украины с 2019 года. В 2003 году она вышла замуж за Владимира Зеленского. Супруги воспитывают двоих детей: сына Кирилла и дочь Александру.

Фото: Елена Зеленская