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Я так скучаю: Денисенко показала, как муж поздравил ее с Днем Валентина

14 февраля 2024, 12:41
Валентина Чорна редактор раздела Стиль жизни
Наталка Денисенко
Источник: Наталка Денисенко показала, как муж Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина | Life

Актриса Наталка Денисенко показала, как муж-военный Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина.

Денисенко показала подарок от мужа

Андрей Фединчик, который сейчас служит в рядах ВСУ и находится не дома, нашел способ поздравить свою жену с Днем святого Валентина.

Он отправил Наталке букет цветов и валентинку с подписью: Моей любимой жене. Денисенко похвасталась подарком от мужа в сториз в Instagram.

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— Спасибо, мой любимый. Я так скучаю, — написала актриса.

Наталка Денисенко

Фото: Наталка Денисенко/Instagram

Ранее Наталка Денисенко рассказывала, как поддерживает отношения с мужем на расстоянии.

По словам актрисы, она пытается делать все возможное, чтобы сохранить страсть в браке. Денисенко и Фединчик, в частности, практиковали секс в режиме онлайн и эротическую переписку.

Также Наталка прилагает усилия, чтобы их 6-летний сын Андрей не потерял эмоциональную связь с папой.

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Теги
14 лютого День закоханих День святого Валентина Наталка Денисенко
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