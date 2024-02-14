Актриса Наталка Денисенко показала, как муж-военный Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина.

Денисенко показала подарок от мужа

Андрей Фединчик, который сейчас служит в рядах ВСУ и находится не дома, нашел способ поздравить свою жену с Днем святого Валентина.

Он отправил Наталке букет цветов и валентинку с подписью: Моей любимой жене. Денисенко похвасталась подарком от мужа в сториз в Instagram.

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— Спасибо, мой любимый. Я так скучаю, — написала актриса.

Ранее Наталка Денисенко рассказывала, как поддерживает отношения с мужем на расстоянии.

По словам актрисы, она пытается делать все возможное, чтобы сохранить страсть в браке. Денисенко и Фединчик, в частности, практиковали секс в режиме онлайн и эротическую переписку.

Также Наталка прилагает усилия, чтобы их 6-летний сын Андрей не потерял эмоциональную связь с папой.