Украинская танцовщица Илона Гвоздева в 11 выпуске шоу Битва экстрасенсов на СТБ призналась, что чувствует себя виноватой из-за смерти родного брата Руслана.

По словам Илоны, он умер из-за передозировки наркотиками. Еще в юном возрасте Руслан отправился в Москву на заработки, чтобы найти свой путь и судьбу.

Из-за плотного рабочего графика и насыщенного ритма жизни Илона не могла поехать к брату в гости, поэтому они виделись только раз в год.

– Он заболел свинкой. Во взрослом возрасте это страшная болезнь. После этой болезни он уже не мог иметь детей. Он не смог осуществить свою основную цель, вырастить сына, к сожалению. Потому он не видел своего будущего. Если бы знала, что так случится, не отпустила бы в Москву, – вспомнила Илона.

Гвоздева добавила, что на протяжении многих лет у ее брата была зависимость от наркотиков и азартных игр.

— Он пытался не вдаваться в подробности своей жизни, но то, что он любил азартные игры – мы это знали. Я писала только одно слово – прости. Прости, что мы не сумели почувствовать твою боль. Все содержание в этих словах, – поделилась танцовщица.

Также Илона Гвоздева призналась, что в жизни не может проявить слабость из-за обязанностей, которые лежат на ее плечах. С годами она стала железной женщиной.

— Я не могу быть слабой, я должна все контролировать, где мои дети, где мужчина, какая моя работа, что там через год произойдет, как студенты. Много времени уделяю всем, но, к сожалению, забываю о себе. Я просто не умею любить себя. Я стала такой железной женщиной. Я очень люблю и уважаю своего мужа и не виню его, но я не хочу быть такой сильной. Мне нужна просто помощь и забота. Но, к сожалению, жизнь – это сложно.

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