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Я делаю шаг навстречу, а ты – назад. С кем простился Топольский в 8 выпуске Холостяка

17 декабря 2022, 00:45
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Холостяк

В 8 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинула Алина Ершова.

Алекс Топольский признал, что решение попрощаться с Алиной было нелегким.

– Благодаря тебе первый день в Карпатах был теплым. Я с удовольствием смотрел, как ты смеешься и радуешься. Тогда мне казалось, что между нами нет никакой стены. Оказывается, она есть. Ты возводишь ее сама. Каждый раз, когда я делаю тебе шаг навстречу, ты делаешь шаг назад. Мне сложно далось это решение, но я сделал свой выбор. У меня нет для тебя розы.

Алина призналась, что во время церемонии она не была уверена, что уйдет домой. Надеялась, что Холостяк попытается ее остановить и переубедить.

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Однако, по словам Холостяка, своим поведением Алина ясно дала понять, что не готова разрушать стену и сокращать дистанцию с Топольским.

– Я желаю тебе счастья, – сказал Алекс на прощание.

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