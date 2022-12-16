В 8 выпуске романтического реалити Холостяк 2022 проект покинула Алина Ершова.

Алекс Топольский признал, что решение попрощаться с Алиной было нелегким.

– Благодаря тебе первый день в Карпатах был теплым. Я с удовольствием смотрел, как ты смеешься и радуешься. Тогда мне казалось, что между нами нет никакой стены. Оказывается, она есть. Ты возводишь ее сама. Каждый раз, когда я делаю тебе шаг навстречу, ты делаешь шаг назад. Мне сложно далось это решение, но я сделал свой выбор. У меня нет для тебя розы.

Алина призналась, что во время церемонии она не была уверена, что уйдет домой. Надеялась, что Холостяк попытается ее остановить и переубедить.

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Однако, по словам Холостяка, своим поведением Алина ясно дала понять, что не готова разрушать стену и сокращать дистанцию с Топольским.