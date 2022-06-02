Ким Кардашьян призналась, что готова есть фекалии, лишь бы это сохраняло ее молодость.

— Я попробую что угодно, — заявила 41-летняя звезда в одном из последних интервью.

Похоже, знаменитость готова очень далеко зайти, чтобы выглядеть свежо и молодо, даже если ради этого придется пойти на жертвы.

— Если бы вы сказали, что мне буквально нужно есть испражнения каждый божий день, и я буду выглядеть моложе, я бы так и сделала. Я просто могу, — добавила Ким.

Иронично, но заявление модели начали активно обсуждать в сети одновременно с анонсом запуска бренда Skkn от Кардашьян, который будет предлагать покупателям линейку из девяти товаров по уходу за кожей.

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В список входят тоник, сыворотка с гиалуроновой кислотой, крем для лица, а также различные масла. Сама Кардашьян призналась, что этот огромный набор товаров может отпугнуть многих людей, но это поможет коже оставаться красивой. Весь набор по уходу от знаменитости обойдется в $630.

Помимо запуска бренда, Кардашьян просто наслаждается жизнью — после развода с Канье Уэстом, она нашла умиротворение с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном. Звезда добавила, что испытывает позитивные эмоции, чего не скажешь о Канье, который всячески выражает свое недовольство в сторону новой пары.