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Я, Победа и Берлин: вышел первый официальный трейлер фильма по повести Скрябина

8 февраля 2022, 11:11
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Я, Победа и Берлин: вышел первый официальный трейлер фильма по повести Скрябина

В сети появился официальный трейлер фильма Я, Победа и Берлин, снятый по одноименной повести легендарного Кузьмы Скрябина.

В трейлере зрители увидят героев картины, а также погрузятся в атмосферу безумных 90-х. Картину сняли в жанре приключенческого комедийного роуд-муви.

Согласно сюжету, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе. Парень планирует обменять подержанное авто на новенький Мерседес. Именно такой подарок он хочет преподнести своей любимой Барбаре. Однако еще с первых минут путешествия, становится ясно, что не все так просто.

— Отут я і зрозумів, шо нікуди не подінуся — доки є музика, я зроблю, що завгодно, вообщє без тормозів. Без музики просто ні фіга не буде, – говорит герой Кузьмы.

Прототипом Кузьмы стал актер Иван Блиндарь. Его возлюбленную Барбару сыграла Мария Стопник, а другая Барда – Владимир Гева.

Специально для картины многие украинские артисты записали каверы на треки Скрябина. Уже презентовано шесть саундтреков: Дмитрий Монатик – Старі фотографії, группа Без обмежень – Мовчати, Алина Паш – Чекаю ночі, Dzidzio – То моє море, группа Антитела – Чернобыль форева, Adam – Говорили і курили. Еще 10 каверов впереди.

В широкий прокат картина выйдет 24 марта 2022 года.

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