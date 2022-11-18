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Я ничего не чувствую: с кем попрощался Холостяк в 4 выпуске

19 ноября 2022, 00:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Я ничего не чувствую: с кем попрощался Холостяк в 4 выпуске

4 выпуск Холостяка стал последним сразу для двух участниц – проект покинули Оля и Амина.

Алекс Топольский попрощался с Олей сразу после группового свидания. Свое решение он объяснил тем, что воспринимает Олю как друга.

— Я хочу быть с тобой искренним и честным. Мне действительно с тобой прикольно, но кроме дружбы я ничего не чувствую, — отметил он.

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Во время церемонии роз Холостяк отпустил Амину. Девушка не смогла воспользоваться последним шансом, чтобы продолжить борьбу за сердце Топольского.

— Я ждал, что на этой неделе ты проявишь себя по-взрослому. Но в игре “на слабо” я этого не увидел. У меня нет для тебя розы, — сказал он.

Холостяк честно признался, что общение с Аминой было больше поверхностным, чем как между мужчиной и женщиной.

— Мне для отношений нужна взрослая, осознанная девушка, — уточнил Топольский.

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Алекс Топольский Холостяк
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