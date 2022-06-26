Я неплохо стреляю: Могилевская пофантазировала о встрече с Путиным

Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона рассказала, что сказала бы Путину при встрече.

— Врага нужно просто убивать. Молча, без ненависти, спокойно и контрольным в голову. Я неплохо стреляю, и думаю что уничтожила бы его молча — это касается и людей возле него. Ведь на его смену может кто-то прийти, — рассказала о своем желании певица.

Звезда не стала ограничиваться пистолетом или огнестрельным оружием — она убеждена, что уничтожать Путина нужно чем-то более серьезным.

— Лучше это сделать с помощью огнемета, или даже танка. Чтобы уничтожить сразу весь режим, — призналась Могилевская.

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У Натальи есть обиды не только за Украину и наш народ, но и за свой дом в Буче. Жилье Могилевской сначала обокрали, а затем разбомбили. Звезда заявила, что вынесли все — тапочки, постельное белье, и даже решетку от плиты.

Однако во время войны певица нашла свою любовь — они познакомились в первые дни полномасштабного вторжения, и вместе спасли огромное количество детей. Наталия призналась, что ее любимый мужчина старшее и очень красивый. Ее избранник не публичная личность, и долгое время проживал в США.