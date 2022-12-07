Канье Уэст расстался со своей девушкой Джулианой Налу — об этом 24-летняя модель заявила в Instagram. Так, артист теперь одинок на фоне недавнего официального развода с Ким Кардашьян.

Новостью об этом поделила Налу в соцсетях, отвечая на вопрос одного из поклонников. Так, Модель спросили, как она может завести роман с антисемитом — так называют Канье за его недавние скандальные высказывания.

— Я не в отношениях. Спасибо за заботу, — кратко ответила девушка.

Впрочем, сам Уэст не комментировал расставание со своей девушкой.

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Примечательно, что пара начала встречаться около двух месяцев назад. Это одна из многих женщин, с которыми Канье встречался после расставания с женой. В этот список входят Джулия Фокс и Чейни Джонс.

Известно, что Уэст и Кардашьян официально расстались только в конце ноября 2022. Так, вопросы удалось решить до суда, и теперь музыкант будет давать по 200 тыс каждый месяц в качестве алиментов. Также звездная пара поделила элитную недвижимость, и будет делить напополам расходы на обучения и охрану четырех общих детей.

Что касается опеки, то Канье заявлял, что 80% внимания детей будет на их матери. Похоже, шансов на воссоединение пары очень низкие.