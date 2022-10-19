Я не супергерой, но делаю все возможное: звезда Полкана Дмитрий Вивчарюк о волонтерстве

24 февраля разделило жизнь всех украинцев на до и после — неважно, кто кем был раньше, сейчас все работают на победу и волонтерят. Не стал исключением и актер Дмитрий Вивчарюк, который сыграл полицейского-шутника Жеку Коваленко в сериале Полкан Нового канала.

— Не могу делать ничего, кроме как помогать людям. Это очень тяжело, но использую все рычаги, чтобы облегчить жизнь другим. Ищу спонсоров, помогаю с едой, одеждой, лекарствами, собираю военным на их нужды. Не говорю, что я супергерой, но делаю все возможное. Чтобы парни нас берегли, мы должны в тылу обеспечивать их семьи едой, лекарствами, убежищем. Делать все, чтобы они спокойно защищали нашу страну, — признался Дмитрий.

В начале полномасштабного вторжения Дмитрий хотел встать на защиту столицы с оружием в руках, но один из военных сказал ему, что публичные люди могут принести больше пользы, помогая людям.

— Я вывозил людей, привозил гуманитарку, вез из Ивано-Франковска и Львова военную амуницию. Мне помог Ивано-Франковский драмтеатр, там такие крутые люди, классный руководитель — они передали много помощи, — добавил Вивчарюк.

Сейчас смотрят

Из-за большой нагрузки в волонтерстве у Дмитрия даже начались проблемы со здоровьем. Но он позаботился о себе и продолжил работать на благо других.

— Очень близко все воспринимаю, поэтому на второй месяц войны у меня открылась язва. Понял, что нужно себя немного поберечь. Как сказал один американец, который сейчас помогает через меня людям: это как в самолете — если во время опасности не наденешь сначала на себя кислородную маску, не сможешь помочь другим, — рассказал актер.

Сериал Полкан – история опера Павла Сафронова, который впал в кому, а его душа переселилась в дворового пса. Голос полицейского слышит только его молодой напарник Слава Курочка. Именно ему предстоит расследовать преступления вместе с собакой. Премьеру сериала Полкан Новый канал покажет уже 24 октября в 19:00.