Я не рискну: кто раздел Холостяка, а кому Топольский отказал на свидании

После заснеженных Карпат Холостяк Топольский пригласил участниц провести неделю самоуправления в Киеве. На этот раз именно девушкам предстояло решить, какими будут свидания с Алексом.

Кто раздел Холостяка, а кто позвал Топольского делать парное тату, читайте в материале.

Арт с Медузой

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Первое индивидуальное свидание 9 недели организовала для Холостяка Юля Медуза. Она пригласила Топольского на фотосессию, перед которой они намазались неоновыми красками.

Но Алекс и Юля отнеслись к задаче по-разному: Холостяк пытался безобразничать, тогда как Юля стремилась создать красивый арт. Это ощутимо повлияло на атмосферу свидания.

– В тот момент Алекс показался мне слишком легким и беззаботным. А я грузила себя мыслями о том, каким должен быть результат на фото, – призналась Юля.

Вечеринка-сюрприз для Холостяка

Вика, Марина и Саша решили устроить для Холостяка свидание-сюрприз. Алексу завязали глаза – он не знал, куда и к кому едет.

Девушки предложили Топольскому по поцелую угадать, кто пригласил его на свидание. Затем он угадывал факты об участницах — за каждый неправильный ответ Холостяку пришлось раздеваться.

Несмотря на веселую атмосферу, поведение Марины показалось конкуренткам несколько агрессивным.

— Мне не нравится, что он с кем-то смеется, шутит. Когда он общался с ними (девушками. – Ред.) – мне это тоже не нравилось. Есть только я, – объяснила Марина.

Впрочем, на индивидуальном общении с Алексом Марине удалось расслабиться. После откровенного разговора она страстно поцеловала Топольского.

Завершение свидания было феерическим – девушки подарили Алексу мягкую игрушку и красную розу.

Парное тату с Топольским

Катя повела Холостяка в тату-салон. Сначала пара училась делать тату на искусственной коже, а потом Катя предложила Алексу набить тату друг другу.

Однако Топольский не был в восторге от такой идеи.

– Я не рискну. Я понимаю, что это на всю жизнь, и хочется знать, что мы сможем это сделать, когда будем готовы. Возможно, в будущем, в зависимости от того, как у нас будут развиваться отношения, — сказал Алекс Кате.

Девушка огорчилась, хоть и была готова к такому повороту. Она отметила, что тату не было целью, она просто хотела, чтобы Холостяк с ней попробовал что-нибудь новое.

И, кажется, нового было достаточно – за ужином Катя учила Топольского танцевать. Позже пара все же сделала парное тату, правда маркером.

365 дней с Сашей Мудрой

Мудрая решила прожить с Холостяком за одно свидание весь год. Она пригласила его в зиму – кататься на коньках, в весну – медитировать, в лето – купаться в бассейне, а затем в осень – нежиться в пижамах на пледе.

Саша вспомнила, что осенью у Топольского день рождения, поэтому подарила ему браслет.

– Свидание Саши было интересным, насыщенным, очень живым. Она придумала целую последовательность событий, очень мне откликнувшихся. Однозначно я запомню на всю жизнь. Я понял, что мы понимаем друг друга и доверяем, нам классно. Саша мне нравится, у меня развиваются к ней чувства.

Впрочем, возвращение Саши Мудрой со свидания запомнилось очередным скандалом. Она обвинила Сашу Погорелову в попытке дискредитировать ее в глазах Алекса Топольского. Накануне участницы писали анонимные вопросы, и один из них касался заработка Мудрой. После жарких обсуждений выяснилось, что записка принадлежала другой девушке, однако Саша Мудрая не извинилась.

Похищение Холостяка

Саша Погорелова “похитила” Холостяка на общение накануне церемонии роз. Для Топольского эта встреча стала приятным сюрпризом.

Несмотря на серьезные темы, общение прошло легко и непринужденно. Не обошла вниманием Саша скандал с Мудрой. Алекса шокировало услышанное, но он решил не занимать чью-либо сторону в конфликте.

– Мне импонирует твоя искренность и твоя инициативность, – сказал Топольский, вручая Саше розу.

Алекс отметил, что верит девушке и не сомневается в ее искренних намерениях.

Кто покинул Холостяк 2022 в 9 выпуске

Чтобы красиво завершить неделю самоуправления, на церемонию роз участницы оделись по-разному. Они сами выбрали наряды, отражающие их характеры или взгляды.

Кроме Саши Погореловой, красные розы получили Катя, Марина, Юля и Саша Мудрая.

Последнюю Холостяк заставил изрядно понервничать, прежде чем сделал свой выбор.

– Я удивлен. Ты говорила, что будешь работать над собой. То, что я узнал сегодня, меня разочаровало. (…) Я не понимаю, где ты настоящая. Я не понимаю, где твои искренние намерения. Я в тупике. Я надеюсь, хоть что-то изменится. Я верю в твои слова на видеообращении. Я надеюсь, что таких разговоров у нас больше не будет.

Чтобы пообщаться с девушками, накануне знакомства с родителями Холостяк решил устроить еще одну неделю свиданий.