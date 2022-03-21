Популярный блогер София Стужук вернулась в Instagram и оправдалась за свое молчание по поводу полномасштабной войны на территории Украины.

По словам Софии, она была морально уничтожена, поэтому не имела сил быть активной в сети.

Стоит отметить, что у блогера большинство подписчиков – россияне. Несмотря на это, она не воспользовалась возможностью донести до своей аудитории правду о войне в Украине и показать, как российские войска убивают наших мирных жителей, бомбят города и уничтожают инфраструктуру.

– Все, что мне хотелось бы, как и каждому из нас – чтобы это прекратилось. Куда кричать? Кому кричать? Куда убегать? Как это остановить? Меня “пинали”, чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем? Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости… знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что где-то там так за нас решили. Потому что “кому-то там” жизнь людей – разменные монеты для достижения каких-либо “глобальных целей”, — написала Стужук.

С первых дней блогер отказалась подвергаться экстремизму и смежной агрессии к россиянам, которая “отчасти оправдана в такой ситуации”.

Более того, в своем посту Стужук не критикует враждебные действия Владимира Путина и не говорит прямо, что Россия напала на Украину.

Напомним, что имя Софии Стужук появилось на сайте с перечнем звезд, которые не высказались против войны в нашей стране или поддержали политику России.

В списке можно увидеть и некоторые украинские селебриты, которые живут и строят карьеру в РФ – Ани Лорак, Джиган, Анна Седокова, Artik, Maruv, Регина Тодоренко и другие.