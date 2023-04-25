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Я не фанат такой музыки: Данилко оценил шансы на победу Tvorchi на Евровидении 2023

25 апреля 2023, 09:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрей Данилко

Артист Андрей Данилко оценил шансы на победу дуэта Tvorchi на Евровидении 2023. Коллектив выступит с песней Heart of Steel.

По словам Андрея, сейчас он не берется делать какие-либо прогнозы, поскольку не участвует в жизни конкурса так активно, как это было ранее.  Несмотря ни на что, представителям Украины на Евровидении 2023 желает удачи, однако не скрывает того, что песня дуэта его не зацепила.

— Я не фанат такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи, — подчеркнул Андрей.

Добавляет, главное — не победа, а качественное выступление на мировой сцене, потому призывает думать не о каких-либо местах, а о достойном номере.

Стоит отметить, что Андрей Данилко знает, что говорит. Ведь в образе Верки Сердючки он занял на Евровидении 2007 второе место.

Кроме того, на протяжении пяти лет артист входил в состав жюри нацотбора на Евровидение.

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Источник
УНИАН
Теги
Евровидение Андрій Данилко
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