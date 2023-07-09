Украинская актриса Валерия Ходос рассказала, почему продолжала работать с россиянами после 2014 года. Как оказалось, звезда относилась к ситуации не так, как сейчас в условиях полномасштабной войны.

В интервью Алине Доротюк Ходос призналась, что уделяла внимание только карьере и творчеству, а вот о войне актриса не задумывалась.

— Это моя ответственность — тогда я была инфантильна. Да и до 24 февраля интересовалась только творчеством. Летала в облаках — не интересовалась страной и происходящим вокруг. Кто друг, а кто враг? Я не интересовалась этим. Да, это плохо, неправильно. Но это мой путь, он такой, — заявила Валерия.

Звезда призналась, что действительно проукраинская позиция касательно войны у нее появилась уже после полномасштабной войны.

Так, в июле 2022 года Ходос призвала не сотрудничать с хорошими россиянами — это касается как актеров, так и режиссеров. Артистка заявила, что больше не появится на одной съемочной площадке с россиянами, и никогда не будет радой их видеть в Украине. Ходос заявила, что сотрудничество с жителями РФ будет на совести каждого.