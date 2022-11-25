В 5 выпуске Холостяка 2022 проект покинули две участницы – Юля и Роксолана.

С Юлией Алекс Топольский простился прямо во время группового свидания.

— Вся наша история с Юлей – о ее неуверенности и нерешительности и о моих попытках помочь ей этого избавиться. Мы оставались наедине, мы были на ее территории, она получила целый букет из розовых и желтых роз. Сегодняшнее свидание – это ее стихия. Однако неуверенности меньше не стало. Мне важно, чтобы рядом была уверенная девушка, – объяснил Топольский.

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В отношениях с Роксоланой Холостяк поставил точку во время церемонии роз.

– Иногда ты защищаешь себя фантазиями, но я не видел себя в них. Мне очень хотелось, чтобы ты интересовалась мной и задавала вопросы.

По словам Топольского, они с Роксоланой виделись много, но не было ни разу, когда им удалось поговорить на серьезные темы и узнать друг друга глубже.

– За все наши встречи я не почувствовал твоего интереса. Я пришел на проект за реальными отношениями. Я тебя сегодня отпускаю.