Семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике Наталья Татаринцева в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, как чувствует себя в роли ведущей Танцы. World of dance на СТБ и хотела ли бы быть участницей этого шоу.

Также Наталья назвала миссию женщины в современном мире и призналась, как они с мужем любят проводить время.

Наталья Татаринцева также является четырехкратной чемпионкой мира по пол-денсу и профессиональным тренером. Она участвовала в проекте СТБ – Україна має талант в 2015 году и в новом обновленном сезоне проекта, который шел в эфире канала минувшей осенью. Именно на этом шоу и познакомилась со своим будущим мужем – Евгением Котом.

Сейчас Наталья – ведущая шоу Танцы. World of dance. Это ее первый опыт в таком амплуа.

— Как вам первый опыт в роли ведущей?

— Очень волновалась, прежде чем зайти в сам проект, но уже после первого рабочего дня я расслабилась и почувствовала себя на своем месте.

— Я знаю, как это быть среди участников, знаю, насколько им важна поддержка, поэтому отдаю им свою энергию, свое хорошее настроение и уверенность, что все получится по плану. Считаю, это самая лучшая работа в мире.

— Что сложнее – танцевать или быть ведущей?

— Быть участником. Целый день ты готовишься физически и морально ради нескольких решающих минут на сцене, ждешь своего вердикта и того, чтобы пройти дальше.

Поэтому когда я подхожу к каждому участнику, они все такие серьезные и сконцентрированные. Я им не завидую.

— Вы бы хотели поучаствовать в Танцы. World of dance как танцовщица?

— Я участвовала во многих подобных проектах, конкурсах, чемпионатах. Соревнование для меня – пройденный этап.

— Если бы пришлось всю жизнь танцевать один и тот же танец, что бы это было?

— Мне кажется, что этот танец – это жизнь. Сама наша жизнь создает определенный нескончаемый танец и с каждым периодом меняет и свой стиль, и ритм.

— Я общаюсь с участниками и вижу, что у каждого из них свой “танец” – это своя история и опыт. И для них танец – это жизнь. Жизнь – это танец.

— Какова миссия женщины в современном мире?

— Каждая женщина выбирает себе свою миссию в жизни. Для меня – это любовь к себе и окружающим. Дарить им свою энергию и вдохновение, чтобы тоже обрести любовь к себе.

— В чем ваш секрет крепких и счастливых отношений с мужем?

— Секрет в общении и той энергии, которую мы вдвоем производим. Мы люди – мы энергия. То, что мы излучаем, отдаем, то же самое получаем обратно.

— Каждый из нас – и я, и Евгений, уже были в отношениях и у нас есть этот опыт. Поэтому знаем, насколько важно не допустить тех ошибок, которые были до этого. Мы просто соединились и делимся энергией – это и есть любовь.

— Как вы любите проводить время друг с другом?

— Мы любим обниматься, просто что-нибудь включить на фоне и разговаривать. Часто проводим время дома.

Также мы любим путешествовать в разные страны, для нас это вдохновение. Мы очень хотели полететь во Францию, посмотреть разные шоу и вдохновиться ими.

— Вообще, по-разному проводим время, но обожаем общаться. Очень люблю ту легкость в отношениях, которую мы создали.

Премьера шоу Танцы. World of dance состоится уже 26 марта в 19.00 на СТБ!