Американская актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца, актера Джона Энистона. Мужчине было 89 лет.

Грустной новостью звезда сериала Друзья поделилась в Instagram, обнародовав архивные фото с папой. Джон умер 11 ноября. Причина смерти неизвестна.

— Любимый папа… Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен, — трогательно написала Дженнифер.