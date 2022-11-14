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Я буду любить тебя до конца времен. Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца

14 ноября 2022, 19:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дженнифер Энистон
Источник: Depositphotos

Американская актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца, актера Джона Энистона. Мужчине было 89 лет.

Грустной новостью звезда сериала Друзья поделилась в Instagram, обнародовав архивные фото с папой. Джон умер 11 ноября. Причина смерти неизвестна.

— Любимый папа… Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен, — трогательно написала Дженнифер.

Отец Энистон — актер греческого происхождения. Публике он запомнился ролью Виктора Кириакиса в мыльной опере Дни нашей жизни.

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