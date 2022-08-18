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Я вижу животик! Настю Каменских заподозрили в беременности

18 августа 2022, 18:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Я вижу животик! Настю Каменских заподозрили в беременности
Источник: Настя Каменских

После возвращения в Украину поклонники принялись в сотый раз обсуждать вероятную беременность Насти Каменских. Причиной тому стало фото певицы, где виден “круглый” животик.

Настя Каменских вернулась в Киев после 5 месяцев жизни за границей. После эфира на одном из украинских телеканалов Каменских опубликовала в Instagram серию фото.

На втором снимке певица держит перед собой сине-желтый флаг. Наблюдательные подписчики в комментариях тут же принялись утверждать, что Настя Каменских беременна и таким образом пытается скрыть живот.

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  • За флагом виден животик!
  • А почему Настя уже почти полгода показывает себя по пояс, даже немного выше и всегда прячется то за свободной одеждой, то за спинами мужчин?
  • Настя беременная приехала в Украину, тем временем Потап — ни ногой на родную землю.
  • На втором фото прямо животик видно! 

Учитывая интерес поклонников и СМИ к этой теме, некоторые все же отметили, что Настя “беременна уже лет 10”.

Комментарии о вероятной беременности Каменских можно увидеть под многими фото артистки. В последнее время она предпочитает носить свободную одежду.

  • Это уже напишут «”в комбезе, потому что точно беременна!”.
  • Вангую. Беременная. Потому что какая-то другая. Изменилась.
  • Я вижу животик!
  • Живот есть и достаточно заметный, просто фото в таком ракурсе. Те украинцы, которые живут в Испании, часто видят ее в городе, и его уже не спрячешь.
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