После возвращения в Украину поклонники принялись в сотый раз обсуждать вероятную беременность Насти Каменских. Причиной тому стало фото певицы, где виден “круглый” животик.
Настя Каменских вернулась в Киев после 5 месяцев жизни за границей. После эфира на одном из украинских телеканалов Каменских опубликовала в Instagram серию фото.
На втором снимке певица держит перед собой сине-желтый флаг. Наблюдательные подписчики в комментариях тут же принялись утверждать, что Настя Каменских беременна и таким образом пытается скрыть живот.
- За флагом виден животик!
- А почему Настя уже почти полгода показывает себя по пояс, даже немного выше и всегда прячется то за свободной одеждой, то за спинами мужчин?
- Настя беременная приехала в Украину, тем временем Потап — ни ногой на родную землю.
- На втором фото прямо животик видно!
Учитывая интерес поклонников и СМИ к этой теме, некоторые все же отметили, что Настя “беременна уже лет 10”.
Комментарии о вероятной беременности Каменских можно увидеть под многими фото артистки. В последнее время она предпочитает носить свободную одежду.
- Это уже напишут «”в комбезе, потому что точно беременна!”.
- Вангую. Беременная. Потому что какая-то другая. Изменилась.
- Я вижу животик!
- Живот есть и достаточно заметный, просто фото в таком ракурсе. Те украинцы, которые живут в Испании, часто видят ее в городе, и его уже не спрячешь.