Ирландию на Евровидении 2023 представит группа Wild Youth. Коллектив выступит на международной сцене с песней We are Оne.

Что известно о Wild Youth

Wild Youth — ирландская группа, состоящая из чеверых участников. Ребята исполняют музыку в жанре поп-рока и инди.

Бойз-бэнд основан в 2016 году. Участники были друзьями с детства и до создания группы вместе записывали каверы.

В середине 2017 года Wild Youth презентовали дебютный сингл All or Nothing. А уже через три года группа выпустила свой первый альбом The Last Goodbye.

В 2023 году Wild Youth победили в ирландском нацотборе на Евровидение 2023 с песней We are One.

Читайте: Все подробности о Евровидении 2023 в Ливерпуле

Текст песни Wild Youth — We are One

Куплет (1)

We take our first breath

And then we exhale

Though we give it all we got

Until we fail

We get back up again

We take a look around

Oh, life can be a long road

But at least we’re not alone

Предприпев

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Припев

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

Куплет (2)

We take our first step

And then we fall

But still we keep on going

Climbing every wall

We keep on fighting

Turning every stone

And life can be a long road

At least we’re not alone

Предприпев

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Припев

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down

Аутро

We are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

We are one

(And we might be different but under the falling sun)

Tonight we are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

We are one

Перевод песни Wild Youth — We are One

Куплет (1)

Мы делаем наш первый вдох,

И тогда мы выдыхаем.

Хотя мы даем все, что получили,

Пока уже не сможем.

Мы снова возвращаемся,

Мы оглядываемся вокруг.

О, жизнь может быть длинной дорогой,

Но, по крайней мере, мы не одиноки.

Предприпев

Мы можем быть разными, мы можем быть уникальными.

Ты можешь быть лидером, я могу быть ублюдком.

И мы можем быть разными,

Но под падающим солнцем

Припев

Сегодня ночью мы — одно целое.

Мы — одно целое,

Когда мы поднимаемся, мы поднимаемся, как солнце.

Когда мы спускаемся, мы спускаемся, спускаемся, спускаемся.

Куплет (2)

Мы делаем первый шаг

И падаем.

Но все же, мы продолжаем двигаться

И подниматься на каждую стену.

Мы продолжаем бороться,

Сражаемся с трудностями.

И жизнь может быть длинной дорогой.

По крайней мере, мы не одиноки.

Предприпев

Мы можем быть разными, мы можем быть уникальными.

Ты можешь быть лидером, я могу быть ублюдком.

И мы можем быть разными,

Но под падающим солнцем

Припев

Сегодня ночью мы — одно целое.

Мы — одно целое,

Когда мы поднимаемся, мы поднимаемся, как солнце.

Когда мы спускаемся, мы спускаемся, спускаемся, спускаемся.

Аутро

Мы — одно целое (мы можем быть разными, мы можем быть уникальными).

Мы — одно целое (ты можешь быть лидером, я могу быть ублюдком).

Мы — одно целое (и мы можем быть разными, но под падающим солнцем).

Сегодня ночью мы — одно целое (мы можем быть разными, мы можем быть уникальными).

Мы — одно целое (ты можешь быть лидером, я могу быть ублюдком).

Когда мы поднимаемся, мы поднимаемся, как солнце.

Когда мы спускаемся, мы спускаемся, мы спускаемся, мы спускаемся, мы спускаемся.

Мы — одно целое.

О чем песня Wild Youth — We are One

Песня We are One является призывом к единству. Она напоминает о том, что все люди живут под одним солнцем, несмотря на социальный статус и навязчивые ярлыки.