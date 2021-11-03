Украинский телеведущий Владимир Остапчук третий раз вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку вакциной Pfizer для того, чтобы полететь на уикенд в Париж.

Летом Остапчук получил две дозы CoronaVac, однако, китайская вакцина не сертифицирована в странах ЕС, в частности во Франции. Поэтому, посоветовавшись с семейным врачом, он решился на третью прививку.

По словам телеведущего, вакцинацию он перенес легко, поэтому не имел никаких побочных эффектов.

– Я один из первых в стране, кто сделал три вакцины. WiFi не раздаю, чипа нет, никаких побочек вообще не было. Видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел Covid-19 год назад. Плюс я по работе общаюсь с таким количеством людей, что готов делать укол хоть ежемесячно, чтобы не подхватить этот непонятный штамм Delta, – рассказал Владимир Остапчук.

Жена шоумена, Кристина Горняк, раньше была против вакцинации. Но в комментариях Остапчук добавил, что перед поездкой в Париж она сделала первую прививку вакциной Pfizer.

Ранее Владимир Остапчук приобрел участок для строительства двухэтажного дома. Сейчас он с женой занимается ремонтом.

Супруги надеются переехать в свой дом уже следующим летом. Они пошутили, что пригласят всех подписчиков на онлайн-барбекю.